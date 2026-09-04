Pequeños mineros del occidente de Caldas piden no ser tratados como delincuentes

La minería legal de grandes empresas es la que más reporta, sin embargo la de los pequeños mineros es significativa. / Caracol Radio

Supía

El operativo de las autoridades fue en la vereda Bajo Guascal, en Supía (Caldas), donde decenas de mineros ancestrales ejecutan sus labores, sin embargo, expresan estar cansados por los controles que realizan en contra de ellos, afirman no afectar el medio ambiente ni cometer algún delito, por eso bloquearon por varias horas la carretera Manizales - Medellín demostrando su inconformidad.

“En el reciente operativo capturaron a 9 personas como si fueran delincuentes, nosotros somos mineros artesanales, no utilizamos químicos para extraer el oro. Una pareja de esposos dejaron a sus hijos a cargo de un tío porque los detuvieron ahí mismo. Por eso hicimos una manifestación pacífica en Supía y en Riosucio, a donde llevaron a los compañeros, pero no se encuentran acá, parece que los trasladaron a Manizales y Pereira. Es muy duro trabajar con un brazalete o estar encarcelado, que la policía llegue a donde, verdaderamente, están los delincuentes”, expresa José William Largo Cárdenas, vocero de los pequeños mineros del occidente de Caldas y Risaralda.

Por otra parte, asegura que los acuerdos pactados en las mesas de negociaciones no se han cumplido, puntualiza que son pequeños mineros que sacan, aproximadamente, de tres a cinco gramos de oro, no por libra, por lo que se sienten atropellados. “Los acuerdos no se han cumplido. Llegó ‘El tigre’ y lo único que hacen es corrernos, la minería ilegal es ejercida por grupos armados con maquinaria y dragas, pero reitero, no somos delincuentes ni patrocinamos nada delincuencial, con lo que ganamos sustentamos a nuestras familias”.

Seguimiento y avance de mesas de negociaciones

No obstante, desde el municipio de Supía, explican que dichos acuerdos sí se han cumplido, por eso se reunieron con delegados mineros, nuevamente, para aclarar la situación de las negociaciones y del estado de los capturados. Mario Bueno Abello, secretario de Gobierno de la población, informa que en coordinación con diferentes autoridades policiales, judiciales, militares y órganos de control, han estado atentos a todo lo concerniente para atender las exigencias en debida forma.

“Tengo entendido que los acuerdos no se han incumplido. Desde la administración municipal hemos acompañado el desarrollo de las diferentes sesiones de las mesas donde actúa la institucionalidad, la Alcaldía de Supía ha sido garante y mediador para que el gobierno departamental y nacional asistan a dichas reuniones y se activen las diferentes rutas”.

Cabe recordar que los mineros solicitan ser formalizados, es decir, legalizar su actividad económica, pero desde la entidad local recalcan que mencionado ejercicio minero es de alto riesgo y, técnicamente, la minería de cúbico que ellos practican a orillas del río Cauca, es inviable. “El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, acompañado de autoridades ambientales, han analizado las distintas alternativas de reconversión económica o de explotación y aprovechamiento de recursos naturales en otras áreas, en eso avanzan”.

Tanto la alcaldía, como la Personería de Supía, han estado atentos a garantizar el cumplimiento del debido proceso y la protección de los derechos de estos trabajadores, por eso en las últimas horas, hubo un encuentro con el abogado de los mineros para explicar el panorama ocurrido del reciente operativo; los detenidos fueron dejados en libertad hace pocas horas.