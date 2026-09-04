“Nos sentimos invadidos”: Kissy Chandiramani, vicepresidenta de la ciudad autónoma de Ceuta

El comportamiento de las autoridades marroquíes durante la crisis ha sido objeto de debate político desde el primer momento. El Gobierno español ha optado por agradecer públicamente la colaboración de Marruecos en el retorno de las personas llegadas y en el posterior control fronterizo. Este jueves, el país vecino ha comunicado a España que está investigando lo sucedido.

Pedro Sánchez ha insistido en que no existen pruebas sólidas de responsabilidad marroquí, una posición cuestionada tanto por la oposición como por sus socios de gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha señalado que hay indicios de que Marruecos coordinó la entrada y que el Ejecutivo lo sabía. Gabriel Rufián ha ido más allá al acusar al país vecino de enviar a decenas de miles de personas a la frontera para desestabilizar al Gobierno español, mientras que desde Sumar se ha reclamado que Marruecos ofrezca explicaciones.

El informe de la Policía apunta que agentes marroquíes “guiaron” la entrada de migrantes a Ceuta. El documento de Extranjería apunta a la “permisividad” de las autoridades de Marruecos y de gendarmes uniformados y de paisanos y sostiene que la entrada fue planificada, aunque no define una autoría concreta.

La crisis migratoria que mantiene a Ceuta bajo una fuerte presión política y social entra en una nueva fase después de que un informe de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CENIF) apuntara a una operación planificada y guiada sobre el terreno por gendarmes marroquíes, unos uniformados y otros de paisano, para colapsar la frontera. Sin embargo, el director general de la Policía aseguró que no existe ningún informe que señale a Marruecos en la entrada masiva de migrantes. Hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en excluir a la nación africana de cualquier responsabilidad.

En el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Kissy Chandiramani, vicepresidenta de la ciudad autónoma de Ceuta donde aseguró que se sienten totalmente invadidos.

¿Qué va a pasar con las personas que llegaron a Ceuta?

“Efectivamente hay que devolverlos a Marruecos, hay que realizar los expedientes de expulsión o de devolución que hagan falta, habrá que hacerlos individualizados y poniendo todos los medios humanos y materiales que sean necesarios, y habrá que ver primero cuántos son, porque todavía a día de hoy España no ha puesto los medios necesarios para saber cuánta gente son. Nosotros creemos que con la información que nos reportan las ONGs de alimentos que se dan al día, creemos que hay aproximadamente entre nueve y doce mil personas”.

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