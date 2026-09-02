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02 sep 2026 Actualizado 15:22

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Internacional

El director de la Policía de España dice que ningún informe culpa a Marruecos de la entrada en Ceuta

El director de la Policía aclaró al ministro del Interior que ningún informe responsabiliza a Marruecos de las entradas masivas en Ceuta a finales de julio

CEUTA, SPAIN - SEPTEMBER 01. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Europa Press News / Colaborador)

CEUTA, SPAIN - SEPTEMBER 01. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Europa Press News / Colaborador) / Europa Press News

CEUTA, SPAIN - SEPTEMBER 01. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Europa Press News / Colaborador)
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El director general de la Policía española, Francisco Pardo, ha comunicado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.

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Desde Interior dan cuenta de esta respuesta de Pardo a Marlaska horas después de que el ministro le pidiera explicaciones por carta sobre el contenido de ese “supuesto” documento policial elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

El máximo responsable político de la Policía ha informado al ministro de que la jueza María Tardón, que pidió un informe a la Policía para decidir si abre una investigación en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido, dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe, por lo que él no tuvo conocimiento del mismo.

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Este miércoles, una vez que la magistrada les ha autorizado a informar a sus superiores, Pardo se ha reunido con los comisarios generales de Información y de Extranjería y Fronteras y, tras escucharlos, ha comunicado a Marlaska que ningún informe responsabiliza a las fuerzas de seguridad marroquíes de “la planificación o ejecución” de la entrada de alrededor de 80.000 personas en Ceuta los dos últimos días de julio.

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Respecto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos que señala un riesgo “extremo” de flujos irregulares de inmigrantes, el director general explica que se trata de una alerta “frecuente” que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente.

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