¿Qué pasó con tarifa diferencial para peajes del Eje Cafetero? Alcalde de Filandia pide respuestas
El alcalde Duberney Pareja exigió respuestas por el retraso en la implementación de la medida, en el marco de la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto.
¿Qué pasó con la tarifa diferencial para peajes del Eje Cafetero? Alcalde de Filandia pide respuestas
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David Otero
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