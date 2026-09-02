Oposición y parte de la izquierda piden la dimisión del ministro de Interior por la crisis de Ceuta

El PP ha pedido este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras acusarlo de mentir por decir que no conocía un informe de la Policía que advertía de la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio. “Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia. Marlaska debe dimitir por sinvergüenza, incompetente y mentiroso. No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha señalado en X el secretario general del PP, Miguel Tellado.

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De esta forma se ha referido a una carta en la que Marlaska le pide al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le aclare si es cierta una información de el Español en la que se indica que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la “invasión” (sic) de Ceuta fue “guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio”.

También ha pedido la dimisión de Marlaska la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que en una entrevista este miércoles en esRadio ha acusado al Gobierno de “mentir” al tener supuestamente esta información recogida en el informe policial y decidir “no hacer nada” en Ceuta. “Por lo tanto, si hasta ayer era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones”, ha añadido en alusión a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el PP.

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Desde la izquierda, Sumar ha elevado la presión sobre el PSOE por Ceuta, al pedir IU la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si se demuestra que conocía un informe policial, mientras el conjunto del espacio sigue reprochando a los socialistas su gestión y que eximan a Marruecos de responsabilidad. La crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes los pasados días 30 y 31 de julio está provocando grietas entre los socios de Gobierno de PSOE y Sumar por sus diferencias a la hora de analizar y de abordar esta situación.

Unas diferencias que han ido a más este miércoles tras conocerse unas informaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras informó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón de que la “invasión” (sic) de Ceuta fue “guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio”. Marlaska ha pedido explicaciones al respecto al director general de la Policía, Francisco Pardo, tras señalar que no estaba al tanto de este informe, pero el líder de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado la dimisión del ministro si se confirma que lo conocía.

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Otros representantes de Sumar no han puesto sobre la mesa de una forma tan explícita la petición de dimisión de Marlaska, pero todos coinciden en que este informe policial respaldaría su tesis de que Marruecos tuvo algún tipo de responsabilidad en lo que ocurrió en Ceuta a finales de julio.

“Más allá de la existencia o no de ese informe, si ha habido un salto tan masivo en un paso fronterizo español, el país colindante algún tipo de responsabilidad por acción u omisión tendrá. Parece una cosa bastante de sentido común”, ha dicho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

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En la misma línea se ha pronunciado este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, que opina que España debería tener “un papel contundente” si ese informe se confirma.

“Nosotros siempre hemos dicho que es indudable que hay una responsabilidad por acción u omisión de Marruecos”, ha señalado.

Durante el mes de agosto prácticamente todos los representantes de los partidos del espacio Sumar integrados en el Gobierno, a excepción de IU, guardaron silencio sobre la situación en Ceuta.

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Pero ya la semana pasada, con las primeras comparecencias en el Congreso de ministros socialistas para informar sobre su gestión, Sumar reprochó al PSOE que siguiera eximiendo a Marruecos de lo ocurrido en la ciudad autónoma y que destacara además la cooperación con el país vecino.

Unos reproches en los que Sumar coincide con socios de investidura del Gobierno, como Podemos, ERC, Junts, Bildu y PNV, pero también con los dos principales partidos de la oposición: PP y Vox.

Las discrepancias de Sumar con el PSOE volvieron a quedar en evidencia tras la entrevista del lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando la líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, acusó al jefe del Ejecutivo de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos.

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Más allá del papel de Marruecos, Sumar también mantiene diferencias con el PSOE por su gestión de la crisis que vive Ceuta, y ha pedido en varias ocasiones a los socialistas que se traslade a la península a parte de las personas migrantes que continúan en la ciudad autónoma para trabajar en sus expedientes.

La propia ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de IU, dijo el lunes en el Congreso que es “imprescindible” acoger en la península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para “destensionar” la situación de crisis de la ciudad autónoma y “garantizar los cuidados”.

Otro asunto que divide al Gobierno de coalición son los anteproyectos de ley de extranjería y de asilo aprobados la semana pasada en el Consejo de Ministros, coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta, y sobre los que Sumar ha anunciado ya que va a plantear cambios.

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