Unión Europea aún no aprueba ayuda solicitada por España para atender crisis migratoria en Ceuta

Unión Europea aún no aprueba ayuda solicitada por España para atender crisis migratoria en Ceutao / Europa Press via Getty Images / Europa Press News

La Comisión Europea aseguró este jueves que todavía no está lista para aprobar la ayuda solicitada por España para Ceuta, después de que al menos 72.000 personas cruzaran en julio la frontera desde Marruecos hacia la ciudad autónoma española.

Comisión Europea pide más información a España

El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, explicó que el bloque continúa revisando las solicitudes presentadas por el Gobierno español.

“Estamos avanzando en la evaluación de estas solicitudes de forma prioritaria”, dijo.

Sin embargo, agregó que todavía quedan “algunas cuestiones importantes pendientes” que deben ser aclaradas por España antes de que la Comisión pueda completar su valoración.

Ceuta recibió decenas de miles de personas desde Marruecos

La petición de ayuda se produce después de una fuerte presión migratoria registrada durante julio en Ceuta, territorio español situado en el norte de África y fronterizo con Marruecos.

Según las cifras conocidas, al menos 72.000 personas cruzaron la frontera durante ese mes, lo que generó una fuerte presión sobre la capacidad de recepción y atención de las autoridades locales.

En los últimos días también se han registrado refugios improvisados en zonas costeras de Ceuta ante la llegada masiva de migrantes.

Bruselas aún no confirma qué tipo de apoyo entregará

La Comisión Europea no detalló qué recursos o mecanismos de ayuda solicitó específicamente España ni cuándo podría tomarse una decisión final.

Por ahora, Bruselas mantiene abierta la evaluación y condiciona cualquier aprobación a que las autoridades españolas entreguen o resuelvan la información pendiente requerida por el bloque.