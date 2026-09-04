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“La ambición política tiene un límite”: Isabel Zuleta se va contra Corcho por su facción en el Pacto

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, aseguró en los micrófonos de 6AMW que su compañera de bancada Carolina Corcho estaría adelantando reuniones con dirigentes y congresistas de la colectividad para consolidar una nueva tendencia política denominada ‘Ni un paso atrás’.

Todo esto, en medio de las tensiones que existen dentro del partido desde la derrota electoral de Iván Cepeda, pero también la votación de cinco congresistas del Pacto a favor del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación.

Según Zuleta, el pasado 29 de agosto Corcho habría convocado a integrantes de esa nueva tendencia: “Lo que pasa es que llamó a los líderes de nosotros, los que hemos trabajado toda la vida, y les dijo, ya vamos a crear la tendencia en un paso atrás, en Medellín. Y convocó en Antioquia”, dijo.

La senadora Zuleta reveló los nombres que estarían del lado de Carolina Corcho: “Ella ha tenido unas senadoras que siempre están (...) como la senadora Sandra Cindoy, Kamelia Zuluaga, Johana Osorio”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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