Basuras que arrastra el río Manzanares cuando llueve en Santa Marta llegan al mar

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Santa Marta

En diálogo con Caracol Radio, el fotógrafo y profesional en ciencias náuticas, Luis Guillermo Rodríguez, habló de las imágenes y videos de una cantidad de residuos sólidos llegando al mar a través del río Manzanares, luego de las últimas lluvias que cayeron en la capital del Magdalena.

Rodríguez, explicó que no se trata de un hecho aislado. Aseguró que lleva más de 10 años documentando las consecuencias que dejan las fuertes lluvias, cuando las crecientes arrastran hacia la bahía los residuos que permanecen acumulados durante meses en diferentes puntos del río y sus alrededores.

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“El problema continúa. También depende la época del año, por lo que en la época de sequía se cierran las bocas del río y durante muchos meses se tiende a acumular basura que tiran los ciudadanos sobre el río o muchos negocios que están en la ladera que no deberían estar ahí, como llantas y talleres”, dijo.

Para el fotógrafo, el impacto de esta problemática no se limita al deterioro ambiental. La contaminación también puede afectar la actividad turística de Santa Marta, especialmente cuando las imágenes son difundidas ampliamente en redes sociales.

Rodríguez aseguró que el problema también se presenta en otros sectores de la ciudad, como El Rodadero, donde el río Gaira cumple una dinámica similar y puede transportar residuos hacia el mar.

Escuche la entrevista completa:

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