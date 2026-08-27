Medellín y EE. UU. fortalecen alianza contra el crimen transnacional y la explotación infantil

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo una reunión en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), con altos mandos del FBI, HSI y la Fiscalía del Distrito de Arizona. El objetivo del encuentro fue reforzar el intercambio de inteligencia para combatir las estructuras criminales internacionales y priorizar la persecución de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

Esta cooperación binacional ya deja resultados clave a través de la Operación Arcángel, una estrategia coordinada que ha permitido identificar y judicializar a diversos delincuentes. Hasta la fecha, la articulación ha logrado la captura de 35 extranjeros y la condena de otros 12, incluyendo dos sentencias a cadena perpetua.

Resultados concretos y extradiciones en curso

Entre los avances presentados se destacan investigaciones contra redes de abuso en línea y casos emblemáticos como el de alias “James Bond”, procesado por vulnerar a menores en Medellín y el mundo. El mandatario confirmó que, tras cumplir su pena inicial en territorio estadounidense, se gestionará su extradición a Colombia para responder por sus delitos en la capital antioqueña.

Las autoridades enfatizaron que las fronteras geográficas no serán impedimento para desmantelar estas redes delictivas. Con este frente común entre agencias internacionales y la administración local, Medellín busca blindar a la infancia de la explotación y cerrar el paso a las organizaciones delictivas que pretenden operar en la región.