Ofrecen $100 millones de recompensa por responsable de doble homicidio a adultos mayores en La Unión

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

La Unión, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita localizar y capturar al presunto responsable del doble homicidio de una pareja de adultos mayores, ocurrido en zona rural de La Unión, Oriente antioqueño.

El crimen se registró en la noche del 2 de septiembre, en la vereda San Miguel-Santa Cruz, donde fueron encontrados sin vida Pedro Nel Quintero, de 75 años, y Rosalvira Quintero, de 76 años. Ambos presentaban varias heridas ocasionadas con arma blanca.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las labores de investigación adelantadas por las autoridades permitieron identificar al presunto responsable. Según las primeras indagaciones, el hombre habría logrado acercarse a las víctimas ganándose inicialmente su confianza.

“Se les acercó inicialmente con mucha familiaridad, incluso se vio al adulto mayor finalmente víctima compartiendo con el victimario. Hemos decidido ofertar una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien nos ayude a dar con el paradero del tipo”, señaló el mandatario departamental.

¿Qué se sabe del caso?

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el doble homicidio estaría relacionado con el robo de un dinero que Pedro Nel Quintero habría retirado de su pensión.

La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y avanzar en la captura del presunto homicida.

La Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía para entregar información que permita ubicar al responsable y contribuir al esclarecimiento de este hecho, que causó conmoción entre los habitantes de La Unión y el Oriente de Antioquia.