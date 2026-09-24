Museo Casa de la Memoria publica el primer libro testimonial de militares víctimas en Antioquia

Medellín

El Museo Casa de la Memoria y la Séptima División del Ejército Nacional presentaron “Que no se pierda el nombre”, la primera obra que reúne los testimonios de militares víctimas del conflicto armado y sus familias en Antioquia. El proyecto busca visibilizar los impactos físicos y psicológicos sufridos por los integrantes de la fuerza pública a causa de hechos como minas antipersonal, secuestros, desapariciones forzadas y homicidios de personas protegidas.

La publicación se enfoca en dimensionar la afectación diferenciada sufrida por los uniformados y sus allegados, resaltando las historias de resiliencia y perseverancia de las personas afectadas por la violencia armada en la región.

Testimonios y análisis del conflicto

El contenido de la obra está estructurado en dos partes principales. La primera reúne los relatos directos de 11 personas: nueve militares víctimas del conflicto y dos familiares que continúan en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

La segunda sección expone un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la dinámica del conflicto en Antioquia. Este apartado detalla el daño sistemático que la violencia generó en la fuerza pública y el trasfondo humano de quienes vivieron estos eventos.

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Acceso gratuito a la publicación

Esta iniciativa conjunta busca consolidar un registro histórico inclusivo dentro de las investigaciones sobre el conflicto en el departamento, promoviendo el reconocimiento de todas las partes afectadas.

El libro se encuentra accesible de forma libre y gratuita para la ciudadanía en el Fondo Editorial del Museo Casa de la Memoria a través de su sitio web oficial (www.museocasadelamemoria.gov.co/fondo-editorial).