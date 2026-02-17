Las lluvias han dejado 27 familias damnificadas en el Quindío en especial por derrumbes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el Quindío las fuertes lluvias y los derrumbes han dejado 27 familias damnificadas en especial en los municipios de Génova, Córdoba, Calarcá y Armenia

Según la Unidad departamental de la Gestión del Riesgo, Udegerd del Quindío a la fecha se han registrado 43 emergencias en el departamento asociadas principalmente a la actual temporada de lluvias.

Jaider Hidalgo, coordinador de la Udegerd explicó “La tipología registrada en estos eventos tenemos remociones en masa, crecientes súbitas, caídas de árboles, vendaval, un daño vial, tres incendios estructurales, un evento con materiales peligrosos, una contaminación de fuente hídrica, además de relacionados con colapso estructural, accidentes de tránsito, daño eléctrico y algunas atenciones prehospitalarias.

Más información Génova en el Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, derrumbes no paran en la zona rural

Y agregó “Las afectaciones en infraestructura y población, tenemos 22 viviendas destruidas, 27 familias damnificadas, ocho viviendas averiadas, ocho familias afectadas. 69 personas afectadas, 53 adultos, 16 menores. Lamentablemente, se reportan dos personas lesionadas como consecuencia de estos eventos.

Los municipios con mayor afectación tenemos el municipio de Génova, este hermoso rincón quindiano quien reporta 35 eventos de remoción en masa y deslizamientos en la zona rural y urbana. Asimismo, Calarcá con cuatro situaciones, Córdoba con tres y la ciudad de Armenia donde lamentablemente 27 familias quedaron sin nada.

Hacemos un llamado especial a la comunidad para que tenga en cuenta nuestras recomendaciones. Evitar transitar por zonas de ladera inestables. No realizar paseos de olla en ríos o quebradas durante la temporada de lluvias. Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

Mantener limpio los canales y sistemas de drenaje y asimismo en sus viviendas canales, canaletas por donde las aguas lluvias tienen tienden a dar evacuación de esas canales que en ocasiones tenemos obstaculizadas.