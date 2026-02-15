Génova en el Quindío sigue en alerta roja por las lluvias, derrumbes no paran en la zona rural

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

No paran las emergencias en la cordillera del Quindío por las lluvias, el alcalde del municipio de Génova hizo un llamado de SOS al gobierno regional y nacional para atender los derrumbes que sobrepasan la capacidad de respuesta.

Durante este fin de semana las lluvias no se han detenido en el Quindío provocando graves problemas por los deslizamientos de tierra en la zona rural del municipio de Génova.

El alcalde del bello rincón quindiano como es conocido Génova, Diego Fernando Sicua explicó “La magnitud de los eventos ha generado una alta demanda operativa y hoy nuestra capacidad instalada se ve superada por el número de situaciones reportadas y por eso adelantan gestiones para fortalecer la atención con apoyo del Gobierno departamental y el Comité de Cafeteros, entidades que han manifestado su disposición para respaldar la intervención en los puntos críticos.

Cuatro veredas las más afectadas en Génova, San Juan, Cumaral, La Esmeralda y La Coqueta crecientes súbitas, deslizamientos por remoción en masa, afectaciones en vías terciarias y daños en algunas viviendas.

Vereda San Juan, Ramal La Bengala: creciente súbita con cierre de vía y deslizamiento por remoción en masa. ⁠Fonda San Juan Medio: deslizamiento con cierre de vía. ⁠La Granja (San Juan Alto): deslizamiento por remoción en masa. ⁠Finca La Secreta: deslizamiento en la parte posterior de una vivienda, con filtración e ingreso de agua. ⁠Finca de Bernardo Torres: deslizamiento por remoción en masa.

Derrumbes zona rural de Génova, Quindío

Vereda Cumaral. La Curva del Diablo: deslizamiento reiterativo por remoción en masa. ⁠Cañada Buenavista: creciente súbita que impide el paso. ⁠Finca Los Alpes: deslizamiento en la parte posterior de una vivienda.

Vereda La Esmeralda, El Oreador en adelante: aproximadamente cinco deslizamientos que impiden el tránsito.

Vereda La Coqueta. Finca Gibraltar: caída de árbol sobre la carretera.