Caso las marionetas: “El hombre del maletín” solicita un principio de oportunidad a la fiscalía

Manizales

El 24 de octubre un juez de la república debe decidir si acepta un principio de oportunidad a favor de Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre de maletín en el entramado criminal de las marionetas del exsenador Mario Castaño. El hombre del maletín estuvo cerca de 800 días huyendo de la justicia

El diario el Tiempo reveló que el señor Martínez solicitó una audiencia privada el pasado lunes donde manifestó su voluntad de colaborar con la justicia entregando nombres involucrados en el entramado criminal de las marionetas, esto con el objetivo de que un juez le avale un principio de oportunidad.

En la audiencia según el diario el señor Martínez habló de nombres como Diego González, exalcalde de Aguadas, Diego Ramos, exalcalde de Dosquebradas, Tatiana Vuelvas, exdirectora del DAPRE, Ernesto Ruíz, contratista, José Joaquín, Ex representante de Arauca entre otros

En Caracol Radio, hablamos con el experto penalista Juan David Jurado, quién nos explica las implicaciones jurídicas de un principio de oportunidad.

“ El principio de oportunidad en Colombia está regulado a partir del artículo 321 del Código de Procedimiento Penal y ahí se establece que es una facultad que tiene la fiscalía a sabiendas de que están todos los elementos para generarse la presunción de un delito ya sea para un autor o un participe del mismo, habiendo esas posibilidades decide la fiscalía suspender, interrumpir o terminar totalmente esa pena. Para ellos existen unas causales en específico para el caso en concreto que está entre ellas la colaboración con la justicia para desmantelar estructuras criminales o para evitar que se siga realizando el delito”; dijo el experto.

