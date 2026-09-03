Cerca de mil vacantes estarán disponibles este viernes en jornada de empleo en Manizales

Cerca de mil oportunidades laborales estarán disponibles este viernes en el centro de Manizales. Foto: SENA Caldas.

Manizales

Los manizaleños que buscan empleo tendrán este viernes 4 de septiembre una nueva oportunidad para vincularse laboralmente. En el Parque Ernesto Gutiérrez se realizará una jornada especial en la que serán ofertadas cerca de mil vacantes en diferentes sectores productivos.

La convocatoria, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, está dirigida a todas las personas interesadas, aunque busca también convertirse en una alternativa para quienes resultaron afectados por el sismo y requieren nuevas oportunidades de ingreso.

La jornada será realizada de manera articulada entre la Secretaría de TIC y Competitividad de Manizales, el SENA y diferentes gremios, entre ellos Confa y la ANDI. Los asistentes deberán llevar su hoja de vida para acceder a las ofertas disponibles.

“Vamos a estar ofertando diferentes vacantes en diferentes sectores productivos y aplica para todas las personas. Es una jornada de empleo que vamos a realizar en el Parque Ernesto Gutiérrez, de 8 de la mañana a 4 de la tarde”, explicó Paula Andrea Álvarez Tavarez, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA Caldas.

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Entre los perfiles requeridos hay asesores de ventas, mecánicos, auxiliares administrativos y contables, trabajadores de construcción, arquitectos, plomeros, auxiliares de bodega y parqueadero, maestros de obra, coordinadores administrativos y jefes de operaciones, entre otros cargos.

“Esta es una manera de aportar a la reactivación económica y del empleo en Manizales, apoyando a los sectores productivos que han tenido dificultades y a personas que han visto suspendidos sus contratos o han debido salir de sus empleos”, señaló Álvarez Tavarez.