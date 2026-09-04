Inexmoda tendrá este mes una nueva feria para impulsar la moda de Colombia y Latinoamérica

NexTech by Colombiatex es la nueva feria de Inexmoda en Medellín. Cortesía: Inexmoda.

Medellín

Inexmoda anunció la creación de la feria NexTech by Colombiatex, que hace como un espacio para conectar a las empresas del Sistema Moda con fabricantes de maquinaria, proveedores tecnológicos, desarrolladores de software, startups y servicios especializados.

De esta manera, este nuevo espacio le apostará a la tecnología y la innovación para impulsar la competitividad de la moda de nuestro país y de Latinoamérica.

¿Cuándo será la nueva feria?

La primera edición de NexTech by Colombiatex se realizará del 22 al 24 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, con cerca de 100 expositores.

Se espera que a esta feria lleguen cerca de 5.000 compradores y visitantes especializados de más de 20 países.

Bases para esta feria

Antes de lanzar esta feria, se realizaron las consultas por parte de Inexmoda, en las que se mostró que el 40% de las empresas planea invertir en tecnología para producción y el 33% en marketing y crecimiento digital.

Este escenario en el que se busca mejorar la productividad, reducir costos, acelerar procesos y responder a las nuevas demandas del consumidor son factores cada vez más relevantes para competir en los mercados internacionales.

Tecnología como apoyo a la producción

Debido a los cambios y modificaciones que han tenido los procesos de diseño, fabricación, gestión de inventarios, logística, comercio electrónico, retail y relación con los consumidores, gracias a la tecnología, se hace importante este escenario de análisis y muestra comercial.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó el avance acelerado de la tecnología e indicó “que muchas empresas todavía no pueden seguir al mismo ritmo. Colombia tiene una oportunidad para cerrar esa brecha y convertir la innovación en una ventaja competitiva para la industria de la moda. No se trata de incorporar tecnología por sí misma, sino de encontrar las soluciones que respondan a los desafíos reales de cada empresa y que les permitan producir mejor, vender más, ser más eficientes y prepararse para competir en el mundo”.

Brechas en tecnología

Desde la organización aceptaron que actualmente hay una brecha que la industria busca cerrar y que, aunque la inversión tecnológica gana importancia, todavía existen barreras para su adopción.

Según los estudios de Inexmoda, el 54 por ciento de las empresas consultadas identifica el costo como el principal obstáculo, mientras que el 37 por ciento señala que requiere conocimiento y acompañamiento.

También se indica que el 41 por ciento tiene dificultades para encontrar proveedores para producción y cadena de suministro y el 32 por ciento reporta el mismo problema en marketing y crecimiento digital.

El objetivo de NexTech es atender esa brecha conectando las necesidades de las empresas con soluciones aplicables a sus operaciones.

¿Qué habrá en la feria?

En la muestra comercial habrá maquinaria para hilatura, tejidos, acabados, lavandería, tintorería, estampación, bordado y confección, además de equipos para textiles técnicos y procesos especializados.

Será un escenario para mostrar software de diseño e ingeniería, inteligencia artificial, automatización, analítica de datos, plataformas digitales y sistemas de producción, logística, gestión de inventarios y trazabilidad.

Y la oferta se complementará con servicios de mantenimiento, certificación, capacitación, consultoría, financiación y sostenibilidad, así como productos químicos, colorantes, repuestos, lubricantes, accesorios y soluciones de laboratorio.

Set de Conocimiento Inexmoda

En este espacio habrá más de 30 expertos nacionales e internacionales en 15 espacios de formación y conversación sobre tecnología, productividad, innovación y sostenibilidad.

El objetivo es entregar conocimiento y herramientas para que las empresas puedan tomar mejores decisiones, incorporar tecnología de manera estratégica y avanzar hacia negocios más competitivos y preparados para el futuro.