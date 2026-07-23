Medellín se llena de moda: 33 pasarelas y 46 escenarios protagonizan la agenda de Colombiamoda 2026

Medellín

Colombiamoda alcanza su edición número 37 transformándose por primera vez en una semana completa de eventos, del 25 al 31 de julio. Bajo el concepto Uniqueness is the New Luxury, la feria adopta el formato de las grandes semanas de la moda internacionales para posicionar la autenticidad y el talento latinoamericano en el mercado global.

El evento reunirá en Plaza Mayor Medellín y otros 46 escenarios de la ciudad a más de 600 marcas, 70.000 asistentes de 50 países y 17.000 compradores especializados. Esta masiva concurrencia impulsará el dinamismo empresarial, el turismo y el comercio en la capital antioqueña a lo largo de toda la jornada.

Destaca la presencia de 4.000 compradores internacionales provenientes de mercados consolidados como Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y México. Asimismo, la feria proyecta abrir nuevas oportunidades comerciales en destinos estratégicos como Emiratos Árabes Unidos, Francia, Reino Unido, Puerto Rico y Chile.

La programación artística y de diseño contará con 33 pasarelas que recorrerán diversos puntos clave de Medellín. El presidente ejecutivo de Inexmoda, Sebastián Díez, destacó que esta edición busca consolidar un circuito internacional donde las marcas proyecten su creatividad, diferenciación y sello de autor ante aliados comerciales del mundo entero.

Más información Medellín recibe nuevo reconocimiento internacional por el impacto social y económico de sus eventos

La agenda académica ofrecerá 45 espacios formativos con 126 conferencistas en el Set de Conocimiento Inexmoda Pascual Bravo. Los asistentes también podrán explorar las proyecciones de la industria en el Foro de Tendencias —que revelará las cuatro estéticas de la próxima temporada— y en la Biblioteca de Materiales, con más de 25 innovaciones aplicadas.

Finalmente, la sostenibilidad ambiental, social y económica será un pilar central mediante la Ruta de la Sostenibilidad, que integrará a cerca de 40 empresas pioneras. Con este enfoque, Colombiamoda reafirma su papel como el motor de la industria regional, conectando el lujo contemporáneo con el propósito, la trazabilidad y la competitividad internacional.