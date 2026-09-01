Director de Gestión del Riesgo en Cundinamarca hace balance tras emergencias por incendios y lluvias

Este martes, 1 de septiembre, en los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, habló William Rozo, director de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, para referirse a dos situaciones críticas que afronta el departamento: los incendios forestales y, también, las fuertes lluvias en otros sectores de la región.

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“Cundinamarca tiene, en este momento, dos contextos, no solo el tema de incendios forestales, sino también el tema de lluvias. Estamos hablando de la región oriental del departamento de Cundinamarca, que presenta precipitaciones intensas en los últimos días que han generado, también, situaciones de emergencia como en el caso de Guayabetal, pero lo que es el centro y el occidente de Cundinamarca, con ocasión de la maduración del Fenómeno de El Niño, se ha venido recrudeciendo lo que tiene que ver con el tema de incendios forestales”, comentó.

El balance de las emergencias en Cundinamarca

Por otro lado, el director Rozo explicó que si presenta un balance de cómo está Cundinamarca entre el 1 de enero y a hoy, 1 de septiembre, “estamos hablando de más de 2.700 hectáreas afectadas, algo más de 755 eventos de incendios que se han reportado en 75 municipios de Cundinamarca”.

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Sin embargo, aseguró que lo que “toma relevancia es ese comportamiento exponencial que se ha dado en este último mes de agosto. Estamos hablando de que solo en agosto, de ese total que estaba dando del año, se han afectado cerca de 2.100 hectáreas y hemos tenido 262 eventos por incendios forestales. ¿Esto qué quiere decir? Que solo en un mes, más del 82% de las áreas afectadas en Cundinamarca cedieron durante el mes de agosto".

Causas humanas detrás de los incendios

Por otro lado, Rozo también reveló que la mayoría de eventos, en el caso de los incendios, han sido causados por personas.

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“Cerca del 95% de los eventos se generan por una intervención antrópica (generado por ser humano). En algunos casos se puede dar por procesos de manejo integral del fuego que se vienen dando en temas de preparación de terrenos agrícolas o, también, comunidades que adelantan actividades de quema de residuos, específicamente que se salen de control, entonces ese manejo integral del fuego que se viene dando algunas veces falla y, con ello, son algunas de las posibles causas que se han atribuido a el inicio de los incendios forestales”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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