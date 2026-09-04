“Hoy acudo a decir que no he sido asesino”: Álvaro Uribe rinde indagatoria ante la Fiscalía

Imagen de referencia | Fiscalía General de la Nación: Colprensa / Álvaro Uribe Vélez: Getty Images.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez rinde indagatoria ante la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación relacionada con las las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle; y la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

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Uribe Vélez aseguró que enfrenta una nueva acusación que, según sostuvo, se suma a los señalamientos que ha recibido durante su vida pública.

“Acudo a esta indagatoria, con tristeza, lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia”, señaló Uribe en el documento.

El exmandatario hizo un recuento de algunas de las acusaciones que, según dijo, han sido formuladas en su contra. Mencionó los señalamientos de ser “neoliberal”, enemigo de los trabajadores, tener relaciones con el narcotraficante Pablo Escobar, ser “narco-paramilitar” y haber incurrido en violaciones de derechos humanos.

También se refirió al proceso relacionado con la presunta manipulación de testigos y aseguró que las actuaciones en su contra han estado relacionadas con su defensa de su reputación.

“Me han acusado de sobornar testigos por la resuelta defensa de mi reputación”, manifestó.

En su declaración, Uribe también cuestionó los señalamientos relacionados con el denominado “Petro Uribismo”, al considerar que buscan generar desconfianza entre sus compañeros políticos.

“Ahora me acusan de Petro Uribismo para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha”, afirmó.

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El expresidente sostuvo que su oposición al gobierno del entonces presidente Gustavo Petro fue ejercida, según sus palabras, de manera “leal con la Nación” y sin pretensiones de obtener favores.

“Al Gobierno Petro lo combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de favores o favorecimientos”, indicó.

Uribe también aseguró que, pese a los señalamientos provenientes del exmandatario Petro, prefiere mantener las garantías constitucionales que reclama para sí mismo.

“A pesar de que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mí reclamo”, sostuvo.

Uno de los apartes más contundentes de su declaración está relacionado con su hermano. Uribe afirmó que enfrenta la diligencia con el dolor por lo que calificó como una “injusta condena” contra su familiar.

“Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”, manifestó.

Y agregó una frase con la que reivindicó su actuación durante su vida pública: “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino”.

Finalmente, Uribe aseguró que las circunstancias que enfrenta no modifican su compromiso político con el país.

“El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”, concluyó.