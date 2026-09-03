Así fue la entrevista que rindió Salvatore Mancuso ante la Fiscalía sobre Álvaro Uribe

Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Caracol Radio que, luego de cerca de tres horas, culminó la entrevista que, bajo juramento, rindió el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, en medio de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle; y la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Según conoció Caracol Radio, la diligencia se realizó sin contratiempos, en un lugar reservado de Montería, Córdoba. En la entrevista participaron abogados de la defensa del expresidente y delegados de la Procuraduría General de la Nación.

Además, durante la diligencia se garantizaron los derechos de defensa y contradicción.

La entrevista se realizó bajo los requisitos establecidos en la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema de procedimiento penal.

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¿Qué dijo Salvatore Mancuso?

Aunque la diligencia fue reservada, se conoció que el exjefe paramilitar habló sobre lo que conoce acerca de la planeación y ejecución de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque.

La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, quien lidera la investigación junto con su equipo, también le formuló preguntas sobre el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Las preguntas giraron en torno a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron dichos hechos violentos.

También se le consultó sobre la creación y conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Masacre de El Aro

La masacre de El Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango. Según la investigación, el hecho violento fue perpetrado por paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los actores violentos llegaron con lista en mano y acusaron a los pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros y luego torturaron y asesinaron a 12 personas y desplazaron a 1472 personas entre otros hechos de violencia que atemorizaron a los residentes de la zona.

Masacre de La Granja

Este hecho violento ocurrió hace 30 años, específicamente el 11 de junio de 1996, donde aproximadamente 30 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llegaron hasta el corregimiento La Granja, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia.

Cinco personas fueron asesinadas en el hecho violento.

Jesús María Valle Jaramillo

Fue un abogado y defensor de derechos humanos oriundo de Ituango (Antioquia), fundador y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia.

Se destacó por denunciar las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997) y por acusar la cooperación entre paramilitares y agentes estatales en la región. El 27 de febrero de 1998 fue asesinado en su oficina en Medellín por un comando paramilitar; testigos relataron que entraron con violencia, intimidaron a su hermana y le dispararon.

Además, la Fiscalía señaló que “la investigación también hace referencia a la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado”.