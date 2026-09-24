“Nos preocupa este posible colapso de tutelas”: presidenta de Corte Constitucional sobre presupuesto

Paola Meneses, presidente de la Corte Constitucional, hizo importantes llamados a acercar a la ciudadanía a la constitución. | Foto: Caracol Radio

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, manifestó su preocupación por el impacto que podría tener la situación fiscal del país sobre el funcionamiento de la Rama Judicial y, particularmente, sobre la capacidad de la Corte para atender el alto volumen de acciones de tutela que llegan diariamente.

La magistrada explicó que el tema del presupuesto ha sido analizado en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en medio de las discusiones que se adelantan de cara a la vigencia de 2027.

“Claro que la justicia también demanda presupuesto, creo que todas las jurisdicciones demandamos presupuesto. Entendemos, por supuesto, la situación fiscal”, señaló Meneses.

La presidenta de la Corte aseguró que los presidentes de las altas cortes han acudido al Congreso de la República para exponer las necesidades de la justicia y buscar que estas sean tenidas en cuenta dentro de la discusión presupuestal.

“Los congresistas han tenido una gran apertura para analizar los temas y para permitir, sobre todo, exponer cuáles son esas necesidades de la justicia”, afirmó.

Uno de los principales puntos de preocupación para la Corte Constitucional es el volumen de acciones de tutela que debe tramitar. De acuerdo con Meneses, actualmente están llegando alrededor de 6.000 tutelas diarias para revisión.

“Nosotros estamos recibiendo 6.000 tutelas al día para revisar, al día. Y tuvimos en la sala de selección más reciente 134.200 expedientes”, explicó.

La magistrada sostuvo que, pese a esta carga de trabajo, la Corte está haciendo esfuerzos para mantener su operación y responder a las demandas de los ciudadanos.

“Estamos poniendo todo de nuestra parte para poder generar una operación que le cumpla a Colombia”, dijo.

Sin embargo, advirtió que el volumen de expedientes representa un riesgo para la capacidad de respuesta de la corporación.

“Nos preocupa este posible colapso de las tutelas, lo hemos manifestado ante el Consejo Superior de la Judicatura, lo hemos manifestado ante el Gobierno de la República”, aseguró Meneses.

La presidenta de la Corte señaló que el Consejo Superior de la Judicatura ha escuchado las necesidades planteadas por la corporación y que se han dispuesto funcionarios adicionales como parte de un plan de choque para atender el volumen de expedientes.

“Tenemos que decir que el Consejo Superior ha escuchado nuestro clamor, hemos tenido el acceso a unos funcionarios adicionales que nos han permitido este plan de choque, y ahí seguimos”, explicó.

Meneses insistió en que las dificultades presupuestales no son exclusivas de la Corte Constitucional y que las diferentes jurisdicciones de la Rama Judicial también enfrentan necesidades que requieren atención.

“Es un tema que también tiene que ver con necesidades de las otras jurisdicciones”, puntualizó.

La discusión sobre el presupuesto de 2027 continúa en el Congreso, mientras las altas cortes buscan que las necesidades de la Rama Judicial sean consideradas dentro de la asignación de recursos para el próximo año.