Fiscalía capturó a 85 presuntos integrantes de siete bandas delincuenciales de Cali

El CTI y la Policía capturaron a 85 presuntos delincuentes en Cali. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación capturó a 85 personas que, al parecer, harían parte de siete grupos delincuenciales en Cali (Valle del Cauca).

En una investigación criminal realizada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Sijin de la Policía Nacional, fueron identificadas las zonas de influencia en las que dichas bandas delinquían.

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También se estableció que las organizaciones, presuntamente, se encargaban de la comisión de delitos como homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

Por esto, se realizaron 103 diligencias de registro y allanamiento contra las estructuras conocidas como ‘La Torre’, ‘La Luna’, ‘Los Pascua’, ‘Los del Hueco’, ‘Las Palmas’, ‘La 30’ y ‘Los Buitres’.

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“De las capturas materializadas, 73 corresponden a órdenes de captura y 12 en situación de flagrancia. Asimismo, se incautaron dos revólveres, 118 cartuchos de diferentes calibres, una granada de fragmentación, una pistola calibre 9 mm, una pistola artesanal, cuatro proveedores de fusil, 25 celulares, $14.093.000 en efectivo y cerca de 6,5 kilogramos de estupefacientes”, explicó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo.

Se espera que, en las próximas horas, varios fiscales de la Seccional Cali adelanten la imputación de cargos contra los detenidos por los delitos de concierto para delinquir, hurto, homicidio y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.