Corte estudiará solicitud para que reforma pensional entre en vigor en abril de 2028

Presidente de la Corte tiene lista la ponencia de la Reforma Pensional: decisión saldría en marzo.

Justicia

La Corte Constitucional estudiará la solicitud de Colpensiones para que la reforma pensional entre en vigor el 1 de abril de 2028. Esta petición se suma a las que previamente habían presentado el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, relacionadas con el impacto fiscal que tendría la entrada en funcionamiento del nuevo sistema.

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La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, confirmó que la solicitud de Colpensiones será incorporada al expediente y deberá ser analizada por la Sala Plena.

“Todas las solicitudes que llegan a la Corte Constitucional dentro de los distintos expedientes son analizadas, de manera que esa es una solicitud que entrará a ser parte del expediente y que la Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que analizar en su momento”, señaló Meneses.

La solicitud para aplazar la entrada en vigencia de la reforma hasta abril de 2028 está relacionada con el impacto fiscal que tendría su implementación. Tanto Colpensiones como las entidades que previamente habían planteado esta posibilidad han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con un periodo adicional para asumir las obligaciones financieras derivadas del nuevo sistema.

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Cabe recordar que la Corte Constitucional ya avaló la reforma pensional, aunque devolvió al Congreso de la República algunos artículos para que fueran corregidos y surtieran nuevamente el trámite legislativo correspondiente.

La reforma fue impulsada y sancionada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro y establece cambios en el sistema pensional colombiano. Su implementación, sin embargo, quedó condicionada a las decisiones que adopte la Corte frente a los aspectos que aún están pendientes de definir.

Ahora, la Sala Plena deberá estudiar la solicitud de Colpensiones y las demás peticiones que han llegado al expediente para determinar si la entrada en vigencia del nuevo sistema debe producirse el 1 de abril de 2028.