“Hay un problema estructural en la salud”: presidente de la Corte por aumento de tutelas

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, aseguró en entrevista con Caracol Radio que existe un problema estructural en el sistema de salud que está provocando un aumento significativo en la presentación de acciones de tutela y, por esa vía, una mayor congestión de la justicia.

La declaración se produjo después de la reunión que sostuvo la Sala Plena de la Corte con el presidente Abelardo de la Espriella, encuentro en el que, según Lenis, se abordaron diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento de la justicia y la necesidad de fortalecer el diálogo entre las ramas del poder público.

“Hay un problema estructural en el sistema de salud”, afirmó el magistrado al explicar que durante los últimos dos años se ha identificado una relación directa entre las dificultades de los usuarios para acceder a medicamentos, tratamientos, citas y procedimientos médicos y el aumento de las tutelas.

Según Lenis, esta situación está generando una presión adicional sobre los despachos judiciales. Advirtió, además, que el problema no termina con la decisión del juez, pues algunas entidades prestadoras de servicios de salud tampoco cumplen las órdenes judiciales.

“Cuando la tutela no se cumple, tiene una medida de desacato para hacerla cumplir, y aun así las entidades prestadoras de servicios ni con la orden de desacato de los jueces están cumpliendo las tutelas”, señaló.

Para el presidente de la Corte, una de las soluciones pasa por atender de manera inmediata algunos de los problemas que están generando las reclamaciones de los usuarios del sistema de salud. Esto, dijo, permitiría reducir el número de tutelas que llegan a los jueces.

Reunión con Abelardo de la Espriella

Lenis calificó como “muy cordial” la reunión con el presidente Abelardo de la Espriella y destacó que el encuentro permitió hablar sobre la necesidad de mantener un diálogo institucional respetuoso entre el Gobierno y la justicia.

Explicó que el mandatario ya había visitado la Corte en otras ocasiones, primero cuando fue elegido y posteriormente después de asumir la Presidencia, pero que esta vez sostuvo un encuentro con todos los integrantes de la Sala Plena.

De acuerdo con el magistrado, durante la reunión se destacó el interés de ambas partes en trabajar en los asuntos comunes, pero respetando las competencias y los límites de cada poder.

“Se enfatizó mucho en respetar las competencias y los límites de cada cual”, dijo Lenis.

El presidente de la Corte señaló que las eventuales diferencias entre el Gobierno y la justicia deben resolverse dentro de los canales constitucionales y legales.

“Si se encuentran dificultades en algún momento dentro de los caminos institucionales, constitucionales y legales, que sea el marco para resolverlos”, sostuvo.

Asimismo consideró que la llegada del nuevo Gobierno representa un cambio en la relación institucional con la Corte y destacó las señales enviadas por el presidente De la Espriella al acudir personalmente al Palacio de Justicia.

“Yo creo que el presidente está tratando de posibilitar que ese diálogo institucional sea posible”, afirmó.

Extradiciones: el Gobierno habría decidido sobre unas 50

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue el trámite de las extradiciones.Lenis explicó que el presidente Abelardo de la Espriella manifestó su intención de poner al día los procesos que estaban pendientes de decisión por parte del Gobierno, algunos de ellos desde hace más de un año.

Según el magistrado, el mandatario informó durante la reunión que en los últimos días había tomado decisiones sobre aproximadamente 50 extradiciones que contaban con concepto previo de la Corte Suprema.

El presidente de la Corte recordó que el trámite tiene dos etapas. La primera corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, que emite el concepto judicial, mientras que la segunda es administrativa y está en manos del presidente de la República.

“Nosotros, en realidad, cuando la Sala de Casación Penal da un concepto favorable, no conocemos después sobre el resultado de ese trámite”, explicó.

Por otra parte reveló que entre 2022 y 2026 la Sala de Casación Penal autorizó aproximadamente 995 trámites de extradición. De ese total, cerca de 450 correspondieron a solicitudes de Estados Unidos y el resto a otros países.

Sin embargo, señaló que actualmente no existe un mecanismo institucional que permita a la Corte conocer qué ocurre con esos procesos una vez llegan a la fase administrativa.

Por eso, planteó la posibilidad de modificar el diseño institucional para que el Gobierno informe a la Corte sobre las decisiones adoptadas frente a las extradiciones que recibieron concepto favorable.

“Se pudiera hacer un cambio en el diseño institucional para que una vez el Gobierno decida sobre ellas, simplemente como una notificación a la Corte, para tenerle un seguimiento más expedito a esos trámites”, dijo.

Concurso de notarios: habría que comenzar nuevamente

El concurso para acceder a las notarías fue otro de los temas tratados durante la reunión entre la Corte y el Gobierno. Lenis señaló que el proceso actualmente suspendido tendría que comenzar nuevamente.

Explicó que, debido a las decisiones judiciales que han afectado el concurso y a que la universidad que inicialmente había aceptado realizar las pruebas se retiró del proceso, no sería viable continuar con el concurso en las condiciones actuales.

“Ahí, en efecto, hay que empezar un nuevo proceso”, afirmó.

Uno de los principales obstáculos es la financiación por lo que el monto necesario dependerá del número de personas que participen en el concurso.

“Si se presentan entre 10.000 y 20.000 aspirantes, serían necesarios recursos de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos, que deberán ser garantizados por el Gobierno”, aseguró.

También será necesario adelantar nuevamente el proceso para seleccionar la universidad que estará encargada de realizar las pruebas.

El magistrado indicó que el ministro de Justicia anunció que próximamente conformará el Consejo Directivo de la Carrera Notarial, organismo en el que participan, entre otros, el presidente del Consejo de Estado, el procurador general, el ministro de Justicia, representantes de los notarios y el presidente de la Corte Suprema.

La expectativa, dijo Lenis, es que este organismo adopte rápidamente las decisiones necesarias para poner en marcha el nuevo proceso.

Congestión judicial: fortalecer mecanismos alternativos

El presidente de la Corte explicó que la congestión judicial no puede atribuirse únicamente al elevado número de procesos que llegan a los despachos.

A su juicio, el país atraviesa una alta conflictividad y una elevada litigiosidad, mientras que los mecanismos alternativos de solución de conflictos no estarían funcionando con la eficacia necesaria.

“Si tú tienes una alta conflictividad, una alta litigiosidad, pues va a haber congestión judicial”, explicó.

Por ello, consideró necesario fortalecer mecanismos que permitan resolver los conflictos sin que necesariamente tengan que llegar ante un juez.

También planteó la posibilidad de contar con jueces especializados en determinadas materias, de manera que puedan concentrarse en asuntos específicos y contribuir a disminuir la carga de trabajo.

En materia penal, señaló que es necesario ampliar el uso de herramientas como los preacuerdos, los principios de oportunidad, las medidas de terminación anticipada de los procesos y la reparación integral.

La finalidad, explicó, sería permitir que los jueces concentren sus esfuerzos en los procesos de mayor impacto y que las controversias puedan resolverse con mayor rapidez.

Lenis respalda el papel de los procuradores en los procesos penales

Frente al debate abierto por el procurador general, Gregorio Eljach, sobre la eventual exclusión de los procuradores de las audiencias del sistema penal acusatorio, Lenis defendió la importancia de la participación del Ministerio Público en los procesos judiciales.

El presidente de la Corte señaló que el asunto requiere un debate amplio, pero sostuvo que, desde su experiencia en la jurisdicción laboral, la actuación de los procuradores delegados ha sido relevante.

Puso como ejemplo procesos relacionados con seguridad social en los que los procuradores han advertido decisiones sobre prestaciones que, según su análisis, no correspondían al marco legal y posteriormente han acudido ante la Corte.

“Yo creo que, por ejemplo, en materia laboral, el papel que cumplen los procuradores es muy importante”, manifestó.

En materia penal, afirmó que también cumplen una función relevante junto con otros actores del sistema, como los defensores.

Por eso, consideró que cualquier modificación a su participación debe ser objeto de una discusión amplia.

Justicia después del terremoto

Otro de los asuntos planteados durante la entrevista fue el impacto del terremoto del 10 de agosto en las instalaciones de la justicia en las zonas afectadas.

Lenis reconoció que varias sedes judiciales resultaron afectadas, algunas de manera considerable, y explicó que el Consejo Superior de la Judicatura trabaja en alternativas para garantizar la continuidad del servicio.

Como parte de las medidas adoptadas, algunos funcionarios han sido trasladados temporalmente a otras sedes y se está fortaleciendo el uso de herramientas tecnológicas.

El presidente de la Corte señaló que en algunos lugares las reparaciones podrían tardar cerca de un año. En Cali, por ejemplo, recibió información según la cual las obras podrían extenderse durante ese periodo.

En Risaralda, agregó, la situación es aún más compleja porque se requiere una reconstrucción total de la sede judicial.

Por esa razón, planteó la necesidad de contratar sedes alternas de manera temporal mientras avanzan las reparaciones o reconstrucciones.

“Va a haber que tratar de darse una solución de sedes o de infraestructura de manera inmediata para que el acceso a la justicia no tenga dificultades”, sostuvo.

Lenis explicó que el objetivo es que los jueces y demás funcionarios puedan continuar con sus labores mientras se adelantan las obras necesarias.

“Estamos potenciando, al igual que se hizo en la pandemia, el uso de todas las herramientas tecnológicas”, señaló.

El presidente de la Corte Suprema insistió en que la prioridad es evitar que los daños ocasionados por el terremoto terminen afectando el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Escuche la entrevista completa con Mauricio Lenis aquí: