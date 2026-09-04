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Esperamos que en 2027 conversación no sea sobre oportunidades, sino sobre hechos: ACM por minería

En la tarde de este viernes, 4 de septiembre, habló en los micrófonos de Caracol Radio Ana María Zamora, la vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Minería, en el marco del Congreso Nacional de Minería que adelanta esa misma agremiación.

Dentro del diálogo, Zamora resaltó el mensaje del Gobierno Nacional frente al papel que jugará la minería dentro de la administración.

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“Lo más importante, quizás, es que logramos poner en la conversación nacional el objetivo que nos habíamos trazado, que es Colombia, país minero”, enfatizó.

Así, agregó que la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, les “dejó un mensaje absolutamente importante: con la minería vamos para adelante”.

Importancia de la minería en Colombia, según Zamora

Según mencionó Zamola, “la minería es un sector que genera cuantiosos recursos económicos en rentas, en regalías y, obviamente, el crecimiento de esta actividad, necesariamente, va a pasar por el crecimiento de esos recursos. Vamos a ir adelante con el fomento de la actividad exploratoria para que cada día en Colombia tengamos más proyectos de minería responsable que es la que nos gusta”, resaltó.

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Y es que, además, para la vicepresidenta de la ACM “a Colombia hay que devolverle la oportunidad de aprovechar sus recursos naturales no renovables de manera responsable para beneficio de los territorios y de todos los colombianos”.

“Estamos atravesando un momento de reconstrucción, no solamente de reconstrucción por el terremoto, sino por las condiciones tan precarias en las que quedó el sector después de cuatro años de un embate regulatorio permanente, así que el resultado es absolutamente satisfactorio y estamos dispuestos, como siempre los mineros resilientes, a trabajar por este país”, comentó.

Perspectiva para el 2027

Finalmente, la vicepresidenta de la ACM subrayó que esperan que para el 2027 la conversación en torno a la minería en el país ya se enfoque netamente en los hechos, es decir, en lo que ya se avanza.

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“Esperamos que en el 2027 la conversación no sea en torno a las oportunidades, sino a los hechos, a las nuevas inversiones y a los nuevos proyectos que estarán en curso”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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