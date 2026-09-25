Se mantiene la alerta en la Unión-Nariño por brote de varicela

La Unión-Nariño

Las autoridades de salud continúan la vigilancia epidemiológica en el municipio de la Unión en el norte de Nariño, en donde se ha confirmado un total de 22 casos de varicela.

Los brotes se presentaron en estudiantes lo que obligó al asilamiento y suspensión temporal de clases presenciales hasta el 2 de octubre mientras se supera la situación

Dentro del trabajo de vigilancia se realizó una búsqueda activa en 247 viviendas y con 1.100 habitantes, mientras que una auditoría de más de 28.800 historias clínicas permitió descartar casos que no hubieran sido reportados en la red de salud.

Durante las jornadas fueron identificadas tres personas con síntomas compatibles, quienes fueron remitidas para valoración médica y de confirmar su diagnóstico podrían sumarse al consolidado que se tiene hasta la fecha.

Las autoridades mantienen el monitoreo e hicieron un llamado los habitantes a reforzar el lavado de manos, a aislarse ante la aparición de síntomas como: fiebre o lesiones en la piel y consultar oportunamente los servicios de salud.

Por su parte la Alcaldía de La Unión, Nariño, declaró alerta sanitaria y adoptó medidas extraordinarias de contención, suspendiendo temporalmente actividades presenciales no solo en colegios sino también en centros de desarrollo infantil, guarderías y hogares infantiles.

De igual manera se prohibió el desarrollo de actividades colectivas y aglomeraciones, tanto en la zona urbana como rural. La medida incluye entrenamientos y competencias deportivas, ensayos y eventos culturales, clases de refuerzo y reuniones comunitarias, entre otras actividades que impliquen concentración de personas.

La administración municipal también ordenó aislamiento sanitario obligatorio para las personas que presenten síntomas compatibles con varicela, como fiebre, malestar general o lesiones en la piel. Estas personas deberán permanecer en sus hogares hasta que las lesiones se conviertan completamente en costras secas.