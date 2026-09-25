La calidad del agua en municipios de Nariño va en descenso advierte el IDSN

Agua goteando de un grifo contra un cielo azul. Fotógrafo: David Paul Morris/Getty Images / Bloomberg Creative

Pasto-Nariño

El Instituto Departamental de Salud de Nariño, IDSN, dio un plazo de 15 días hábiles a los municipios y prestadores de acueducto para que presenten planes de mejoramiento, esto luego de verificar las condiciones del agua que se consume en la región.

Según la entidad es evidente el deterioro registrado en la calidad del agua para consumo humano en varios sectores urbanos del departamento, lo que significa un incremento en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua, IRCA..

El IDSN adelantó mesas técnicas con el Plan Departamental de Aguas y la Procuraduría Agraria y Ambiental, en las cuales se determinó la necesidad de que los municipios corrijan los incumplimientos detectados en las inspecciones sanitarias.

Vencido el plazo las autoridades de salud realizarán la verificación de los avances y remitirán los resultados a los organismos de control, con el fin de adoptar las acciones correspondientes.

El IDSN también mantiene el seguimiento epidemiológico en las zonas de riesgo y recordó que las irregularidades en el suministro de agua pueden ser reportadas a la entidad.

Como medida preventiva, si el agua presenta turbiedad, olor o color inusual, se recomienda filtrarla con una tela limpia, hervirla durante al menos cinco minutos y almacenarla en recipientes limpios y cerrados