Primer ministro de Pakistán reitera que su nación está lista para el proceso de paz en Medio Oriente
El primer ministro de Pakistán manifestó que tanto Israel como Irán deben acercar posturas, ya que la paz no es fácil de alcanzar.
Primer ministro de Pakistán reitera que su nación está lista para el proceso de paz en Medio Oriente
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Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, conversó con 6AM W desde Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de la ONU, acerca de su papel en los acercamientos entre Estados Unidos e Israel con Irán para alcanzar la paz en Medio Oriente.
Mencionó que tuvo una reunión con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a quien le aseguró que Pakistán está listo y preparado para promover el proceso de paz y desescalar la situación.
“Estamos para servir a la causa de la paz a cualquier precio”, dijo.
¿Irán e Israel pueden acercar posiciones para la paz?
“Se tiene que negociar, la paz nunca ha sido fácil de alcanzar, hay obstáculos e impedimentos, pero deben actuar al unísono con el apoyo de países hermanos y amigos”, concluyó.
Escuche la entrevista completa aquí:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...