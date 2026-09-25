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Primer ministro de Pakistán reitera que su nación está lista para el proceso de paz en Medio Oriente

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, conversó con 6AM W desde Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de la ONU, acerca de su papel en los acercamientos entre Estados Unidos e Israel con Irán para alcanzar la paz en Medio Oriente.

Mencionó que tuvo una reunión con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a quien le aseguró que Pakistán está listo y preparado para promover el proceso de paz y desescalar la situación.

“Estamos para servir a la causa de la paz a cualquier precio”, dijo.

¿Irán e Israel pueden acercar posiciones para la paz?

“Se tiene que negociar, la paz nunca ha sido fácil de alcanzar, hay obstáculos e impedimentos, pero deben actuar al unísono con el apoyo de países hermanos y amigos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: