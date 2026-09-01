Pogacar, operado con éxito tras abandonar la Vuelta España: no descarta el Mundial de Ciclismo

Tadej Pogacar ha sido operado este lunes en Barcelona “con éxito” de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España.

La intervención corrió a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana.

“Esta tarde, Tadej se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica en la clavícula izquierda tras recibir el visto bueno para proceder con la operación. La intervención ha transcurrido sin complicaciones y permanecerá ingresado en el hospital durante unos días para su seguimiento postoperatorio” explica el texto.

Inicia la recuperación y no descarta el Mundial

“Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del equipo médico del equipo”, que seguirá supervisando “de cerca” su evolución a lo largo de todo el proceso de recuperación, añade el comunicado de la escuadra emiratí.

A consecuencia de la caída, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que tuvo que abandonar la carrera cuando iba líder.

Video: El noble gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar tras asumir el liderato de la Vuelta España

Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.

El diario El País de España aseguró que el esloveno no descarta correr el Mundial en Montréal, Canadá, que tendrá lugar entre el 20 y 27 de septiembre, aunque parece complicado.

“No está descartado que el esloveno pueda regresar para disputar el Mundial de ciclismo el próximo 27 de septiembre, aunque se antoja complicado. Más opciones hay de que corra el Giro de Lombardía, el 10 de octubre. No obstante, teniendo en cuenta las excepcionales condiciones físicas de Pogacar, nadie se atreve a indicar con exactitud cuándo puede ser su regreso a pesar de la gravedad de sus lesiones”, detalló el medio.