🔴 EN VIVO: Etapa 12 de la Vuelta a España, siga a Buitrago, Tejada, Mas y Roglic en la alta montaña

La etapa 12 de la Vuelta a España presenta un recorrido de 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto, con cinco puertos de montaña, dos de primera categoría y uno de ellos ubicado justo en la línea de meta.

En total, serán cinco puertos de montaña, dos de tercera, uno de segunda y los ya mencionados dos premios de primera, uno de ellos con bonificación, a 31.2 kilómetros del final de la jornada.

Enric Mas defiende su primer puesto en la clasificación general; mientras que Santiago Buitrago defiende su liderato en la clasificación de la montaña, donde hoy tendrá una dura jornada para defender su primer jornada.

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