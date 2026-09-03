🔴 EN VIVO: Etapa 12 de la Vuelta a España, siga a Buitrago, Tejada, Mas y Roglic en la alta montaña
La jornada de este jueves se disputa entre Vera y Calar Alto, con final en ascenso en un premio de primera categoría.
La etapa 12 de la Vuelta a España presenta un recorrido de 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto, con cinco puertos de montaña, dos de primera categoría y uno de ellos ubicado justo en la línea de meta.
En total, serán cinco puertos de montaña, dos de tercera, uno de segunda y los ya mencionados dos premios de primera, uno de ellos con bonificación, a 31.2 kilómetros del final de la jornada.
Enric Mas defiende su primer puesto en la clasificación general; mientras que Santiago Buitrago defiende su liderato en la clasificación de la montaña, donde hoy tendrá una dura jornada para defender su primer jornada.
Siga acá el minuto a minuto de la etapa 12 de la Vuelta a España
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...