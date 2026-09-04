En Cali: demolición de edificaciones en riesgo son responsabilidad de propietarios y aseguradoras

El hotel La Luna, parcialmente colapsado tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Cali, Colombia. (Photo by Samir Rojas/Getty Images) / Getty Images

Cali avanza en la evaluación de las edificaciones que resultaron comprometidas tras el terremoto y que podrían requerir demolición o reforzamiento estructural. De las 673 construcciones que han sido objeto de análisis, alrededor de 20 están siendo estudiadas a fondo para determinar cuál será su destino.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que la responsabilidad inicial sobre las demoliciones y los reforzamientos recae en los propietarios, copropietarios y las aseguradoras. Sin embargo, aclaró que la Administración Distrital podría intervenir cuando exista un riesgo inminente para la vida de las personas.

“Bueno, aquí lo primero que hay que dejar claridad en las competencias del privado. La Secretaría Gestión del Riesgo es subsidiaria y solidaria, pero la responsabilidad de las demoliciones o los reforzamientos estructurales corre por parte de los propietarios o copropietarios y los que estén asegurados, tendrán que hacer uso de ellos. Sin embargo, el alcalde nos ha solicitado buscar algunas medidas o algunas formas para poder también hacer la atención”, detalló Peñuela.

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Peñuela señaló que, tras la declaratoria de calamidad pública, la Administración cuenta con facultades extraordinarias, aunque cualquier intervención debe ajustarse al marco legal y estar sustentada técnicamente.

“Nosotros en la calamidad con la declaratoria tenemos eh facultades extraordinarias, por así decirlo. Sin embargo, tenemos que ir dentro del marco legal y tenemos que revisar de qué manera podemos ayudar a la demolición de estos edificios una vez cumplan con unas características, como que el riesgo sea inminente. Entonces, la demolición debe ser lo último que hacemos. Sin embargo, para esto tenemos un procedimiento que hemos determinado la fase 1, fase 2, fase 3”.

Tres fases para determinar el futuro de las edificaciones

La primera etapa corresponde a una inspección visual rápida, en la que se determina la condición preliminar del inmueble y se instala el respectivo sticker de evaluación.

“La fase 1 es la inspección ocular rápida, donde colocamos el sticker. La fase 2 es donde mandamos ingenieros un poco más especializados a revisar que esos sticker concuerden con lo que se vio visualmente”, dijo el secretario.

En la tercera etapa se determina la necesidad de estudios adicionales y se define si el inmueble debe ser reforzado o demolido.

“La segunda es un poco más técnica y ya la tercera es un concepto donde se busca qué se debe hace por parte del privado si el concepto de la segunda visita es viable o lo van a controvertir con la aseguradora o contratando ingenieros privados, donde nosotros tendríamos que hacer la validación para poder cambiar el sticker”, explicó Ricardo Peñuela.

No obstante, cuando exista un riesgo inminente de ruina o colapso, la Administración Distrital podría asumir la intervención de manera subsidiaria.

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De acuerdo con Peñuela, alrededor de 20 de las 673 edificaciones evaluadas están actualmente bajo un análisis más detallado. Para determinar si una construcción requiere demolición también se pueden realizar estudios topográficos y estructurales.

El secretario explicó que, cuando se identifican daños superiores al 70 %, es necesario establecer técnicamente las condiciones del inmueble y definir quién debe asumir los estudios correspondientes.

“Uno puede visualmente o los topógrafos pueden realizar todo el tema de desplazamiento y podríamos hacer unas determinaciones de las afectaciones mayores al 70% que es donde entraríamos a preguntar al propietario si tienen cómo hacer un concepto técnico o si nosotros tenemos que asumirlo, porque tenemos que saber que aquí hay un costo porque los ingenieros que hacen esto son ingenieros estructurales, ingenieros patólogos”.

Sobre las zonas donde se concentran las edificaciones con mayores daños, Peñuela indicó que uno de los sectores que está siendo utilizado como piloto para profundizar las evaluaciones es Cuarto de Legua.

A este proceso también se refirió el subsecretario de Manejo de Desastres, Juan Felipe Jiménez, quien explicó que algunas estructuras, como el antiguo Molino Rojo, están siendo analizadas en las mesas técnicas de infraestructura.

“Lo que pasa con las estructuras como el Molino Rojo es que ellos entraron a la mesa técnica de infraestructura, allí hacemos un análisis edificio por edificio”, Jiménez explicó que otras edificaciones también podrían requerir demolición, pero que la decisión debe sustentarse en las evaluaciones realizadas por los expertos.