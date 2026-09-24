Hay 20 mil familias de Cali que siguen fuera de sus casas un mes y medio después del terremoto

Por el sismo del pasado 10 de agosto, hay 17 edificios en proceso de demolición y otros 20 por demoler en Cali.

Al menos 20 mil familias de Cali siguen fuera de sus hogares un mes y medio después del terremoto de magnitud 7,4 el pasado 10 de agosto.

“Hoy en Cali son 20 mil familias que están fuera de sus hogares. Estamos trabajando a toda máquina para recuperar las que podamos”, expresó el alcalde Alejandro Eder, durante una entrega de viviendas a los damnificados por el sismo.

El alcalde de Cali señaló que hay “17 edificios que están en proceso de demolición” y otros 20 por demoler.

“A medida que avanzan las evaluaciones, ese número quizás crecerá“, expresó el alcalde, quien añadió que espera que de aquí a diciembre ya empiecen las obras de construcción “de los dos primeros o tres edificios”.

“Cali se va a levantar de esto, más fuerte y sobre todo si seguimos con esta solidaridad”, añadió Eder.

El terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de este siglo y deja hasta el momento 335 fallecidos, 4.516 heridos, 6.047 edificios con daños y 758 colapsados.