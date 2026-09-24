Presidente anuncia entrega de nueve apartamentos a familias afectadas por el terremoto en Cali

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves la entrega de nueve apartamentos a familias afectadas por el terremoto que golpeó al Valle del Cauca, como parte de las acciones de reconstrucción que adelanta el Gobierno Nacional.

Entre las beneficiarias está Stephany Echavarría, quien perdió sus piernas tras el colapso total del edificio Ariguaní, donde logró salvar a su hija de dos años.

El jefe de Estado la visitó en la Clínica Valle del Lili, donde continúa hospitalizada en proceso de recuperación y allí le hizo entrega simbólica de su nueva vivienda, donada por Constructora Meléndez.

“Hoy reciben mucho más que las llaves de un apartamento, reciben un lugar donde volver a sentirse seguras, donde reconstruir la cotidianidad y empezar a llenar de nuevos recuerdos los espacios que desde ahora serán su hogar”, afirmó.

De la Espriella reiteró que el acompañamiento del Estado continuará durante el proceso de reconstrucción y sostuvo que la atención a la emergencia no termina con el retiro de los escombros.

“Una emergencia de esta magnitud no termina cuando pasan los temblores ni cuando se retiran los escombros, culmina cuando las familias, todas sin excepción, vuelven a tener un techo, los niños regresan a sus escuelas, los negocios abren nuevamente y una comunidad consigue recuperar la normalidad que perdió”, señaló.

En medio de la jornada, el presidente anunció además la aprobación de diez proyectos de acueducto y alcantarillado por 97 mil millones de pesos, a través del Plan Departamental de Agua, que beneficiarán a Bugalagrande, El Dovio, Ginebra, La Unión, Palmira, Riofrío, San Pedro, Yotoco y Zarzal.

“Los recursos públicos no pueden quedarse en un trámite trabados en una dependencia del Estado, tienen que convertirse en obras, agua potable, saneamiento y soluciones concretas para las comunidades”, manifestó.

El segundo anuncio fue la materialización de 1.200 subsidios para vivienda nueva, con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, dirigidos a familias que ya fueron asignadas y cuyos recursos se encuentran disponibles en una fiduciaria del Grupo Aval. Las primeras entregas están previstas para los próximos tres meses.

“El subsidio tiene que pasar del papel y del discurso a la vivienda verdadera”, sostuvo.

Finalmente, De la Espriella anunció que condecorará en la Presidencia de la República a los empresarios de las constructoras que hicieron posible la donación de las viviendas. El reconocimiento será para Constructora Meléndez, Jaramillo Mora, Constructora Bolívar, Constructora Solanilla, Marval, Prodesa y Cusezar.