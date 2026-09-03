Sindicato denuncia retrasos en procesos del SENA Valle por falta de director regional

El SENA Regional Valle del Cauca permanece sin director desde el pasado 26 de agosto. Según denuncia el sindicato Sindesena, esta situación ha generado dificultades y retrasos en algunos procesos administrativos de la entidad, en medio de la recuperación de varias sedes afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

Rodrigo Arcila Parra, presidente de Sindesena en el Valle, explicó que tras la salida de Fernando José Muriel Andrade no se ha informado públicamente sobre la designación de un director encargado con plenas facultades administrativas y de ordenación del gasto.

De acuerdo con el dirigente sindical, entre los procesos que requieren decisiones de la dirección regional están algunos relacionados con contratación, modificaciones de contratos, pagos a proveedores y contratistas, comisiones y viáticos.

“Hay una serie de procesos que están seriamente traumatizados”, afirmó Arcila, quien pidió al director general del SENA definir de manera inmediata quién asumirá la dirección regional.

Sedes afectadas por el sismo

La situación toma especial relevancia por las afectaciones que dejó el sismo en diferentes instalaciones de la entidad.

Según Sindesena, entre las sedes afectadas están el Centro Náutico y Pesquero de Buenaventura, el Centro Agropecuario de Buga, el CLED de Tuluá y varias edificaciones del Complejo de Salomia, en Cali.

En Salomia, según el sindicato, tres edificaciones permanecen acordonadas por no ser habitables. También hay alertas sobre el CDTI de Pondaje, en el oriente de Cali, donde uno de sus tres bloques estaría inhabitable y existen conceptos diferentes sobre las condiciones de los otros dos.

El sindicato cuestiona además que algunos aprendices ya estén retornando a la presencialidad mientras se solicita conocer oficialmente los conceptos técnicos que determinaron cuáles espacios pueden ser ocupados.

“Estamos exigiendo que haya personal idóneo, ingenieros estructurales o ingenieros patólogos que hayan dictaminado y que firmen las actas donde se diga: esta sede es habitable”, señaló Arcila.

Sindesena radicó un derecho de petición ante la Dirección General del SENA para conocer los documentos y conceptos técnicos que respaldan la habilitación de las diferentes sedes.

Piden un director con capacidad de decisión

La organización sindical también pidió que se designe un director o directora regional, titular o encargado, con facultades para tomar decisiones frente a la emergencia, ordenar el gasto y garantizar la continuidad de los procesos administrativos.

La denuncia se suma a la discusión por el presupuesto de la entidad. Sindesena había advertido sobre un bloqueo presupuestal de cerca de $719.000 millones a nivel nacional y unos $19.000 millones para el Valle del Cauca, con recursos relacionados, entre otros aspectos, con infraestructura.

El sindicato señala que esta situación adquiere relevancia frente a los daños que presentan varias sedes después del sismo.

Mientras avanzan las inspecciones y la recuperación de las instalaciones, Sindesena insiste en que la Regional Valle necesita una cabeza con capacidad de decisión para atender los trámites pendientes y coordinar la respuesta frente a las afectaciones que dejó el movimiento sísmico.