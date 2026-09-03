Próxima semana comienza la demolición de estructuras en Cali: Alcalde Eder

En la inauguración del Festival Petronio Álvarez , que esta vez se realizó en el recinto ferial de Corferias en Bogotá debido a los daños de estructuras en Cali por el terremoto, el alcalde Eder dio detalles de la reunión que tuvo con el Gobierno Nacional.

En el encuentro en el Palacio de Nariño se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella y con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para dar un balance de las acciones que se están llevando a cabo en Cali tras la tragedia.

“ Los decretos de emergencia vienen avanzando a buen ritmo y esperemos tener buenas noticias entre hoy y mañana con unos decretos que van a liberar recursos que van a permitir que siga avanzando la reconstrucción”, señaló Eder.

En cuanto a la reunión que tuvo con el ministro de Hacienda, el alcalde de Cali indicó que también están atentos para continuar ayudando a las personas afectadas por el terremoto, que son principalmente de clase media.

“De las 40 mil familias que han sido registradas damnificadas, el 70% son de estratos 3,4 y 5. Si algo a quedado en evidencia en esta tragedia es que la clase media colombiana no cuenta con apoyos suficientes”, indicó.

Primera etapa de la reconstrucción

Durante el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto, 24 edificios colapsaron. Sin embargo, ahora hay 1.000 edificios evacuados por riesgos de derrumbe.

“Estamos hablando de que tenemos que buscar vivienda para unas 5.000 -8.000 familias. Quiero que sepan que no los vamos a soltar”, aseguró el alcalde de la capital del Valle del Cauca.

La próxima semana comienza una de las primeras etapas previas a la reconstrucción y es la demolición de las estructuras con fallas inminentes.

“La semana entrante comenzaremos a demoler edificios que no son salvables. En cada edificio de esos habían sueños, personas que vivían ahí que están sufriendo mucho porque perdieron su patrimonio”, dijo Eder.

La Alcaldía de Cali trabaja de manera coordinada con el Gobierno Nacional y con el sector privado para encontrar soluciones. Por eso, pide a los colombianos seguir apoyando no solo a Cali sino a Buenaventura, al Chocó y a todo el Eje Cafetero que sufrió tantas destrucciones.