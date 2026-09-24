Cierran la vía La Unión-Versalles tras deslizamiento provocado por fuertes lluvias

Una tormenta eléctrica registrada durante la noche de ayer en el norte del Valle del Cauca dejó varias afectaciones, entre ellas el cierre total de la vía que comunica a La Unión con Versalles.

La emergencia se presentó en el sector Sabanazo, donde permanece un derrumbe que se registró después del terremoto del pasado 10 de agosto. Durante las fuertes lluvias, una camioneta que transitaba por este punto quedó atrapada en medio del deslizamiento.

De acuerdo con los organismos de socorro, las personas que se movilizaban en el vehículo lograron salir por sus propios medios y no se reportaron personas heridas.

Ante las condiciones de la vía, la Alcaldía de La Unión informó el cierre total del corredor en ambos sentidos mientras se realizan las labores correspondientes para atender el deslizamiento.

El subteniente Miguel Aguirre, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, hizo un llamado a la comunidad para evitar transitar por este sector mientras permanece restringido.

“La recomendación que damos como organismos de socorro es que, por favor, esa vía está totalmente restringida para motos, carros y todo tipo de vehículo. Entonces se sugiere a la comunidad que cojan vías alternas, como los que vengan de Versalles a Quebrada Grande, que cojan la vía Roldanillo, ya que esta vía se encuentra cerrada hasta que no la intervengan por allí y hagan una solución de este derrumbe”.

Las lluvias también provocaron inundaciones y afectaciones en viviendas de La Unión y otros municipios del norte del Valle, entre ellos El Dovio, Versalles, Roldanillo y Obando.

En algunos de estos sectores también se reportaron daños y suspensión del servicio de energía eléctrica como consecuencia de la tormenta.