Un general caleño asume el mando de la Tercera División del Ejército en Valle, Cauca y Nariño

Soldados que recibieron honores durante la "Operación Esperanza", en Bogotá, Colombia, el 26 de junio de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El general Samuel Salinas Valencia, oriundo del Valle del Cauca, es el nuevo comandante de la Tercera División del Ejército, unidad responsable de las operaciones militares en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El general Salinas Valencia recibió el mando del general Javier Hernando Africano López, quien estuvo al frente de la unidad entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

El cambio se produce mientras en diferentes zonas de la región persiste la presencia y disputa territorial de estructuras armadas ilegales, especialmente en el Cauca. El cañón del Micay, Argelia y El Plateado han sido algunos de los principales escenarios de operaciones militares durante el último año.

En estos territorios también se concentran actividades relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas que son disputadas por grupos armados.

Salinas Valencia llega al cargo después de más de 35 años de servicio en el Ejército y con experiencia operacional en regiones como Tolima, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

A lo largo de su carrera ha comandado el Batallón de Contraguerrillas N.° 24, el Batallón de Alta Montaña N.° 6, la Décima Cuarta Brigada y la Décima Octava Brigada, esta última en Arauca. También fue director nacional de los Gaula Militares, comandante de la Brigada de Instrucción y Entrenamiento y comandante del Comando de Personal del Ejército.

Su trayectoria incluye además una comisión diplomática en Portugal, donde se desempeñó como agregado militar, naval y aéreo de Colombia ante ese Gobierno.

Con su llegada a la Tercera División, el general Salinas Valencia tendrá bajo su mando las unidades militares desplegadas en los tres departamentos y deberá dirigir las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y las economías ilícitas que afectan diferentes zonas del suroccidente.

Uno de los principales focos de atención estará en el Cauca, particularmente en los territorios donde se mantienen operaciones militares y disputas por el control de corredores utilizados para actividades ilegales.