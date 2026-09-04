Condenan a 18 años a cómplice del homicidio de Luder Quiñones, timbalero de Willy García

Las autoridades continúan con la investigación para establecer la responsabilidad de al menos otros dos implicados. Foto: Fiscalía.

Cali

Casi seis meses después del homicidio de Luder Quiñones Echeverri, timbalero de la Orquesta de Willy García, ocurrido en marzo en la ciudad de Cali, la justicia condenó a uno de los implicados en el hecho.

Se trata de Juan Stevan Sánchez Valencia, conocido con los alias de ‘El Zarco’ o ‘El Enfermero’, quien, según la investigación, participó en el ataque con arma de fuego contra el músico y huyó del lugar en una motocicleta.

Al momento del crimen, Quiñones, conocido como ‘El Mulato’, se encontraba en un establecimiento comercial del barrio Bretaña. El músico había descendido de su vehículo cuando fue abordado por varios sujetos que intentaron hurtarle sus pertenencias.

Sánchez Valencia fue capturado en abril y posteriormente suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambos agravados.

La pena que recibió por parte de un juez es de 18 años de prisión, la cual deberá cumplir en un centro penitenciario. Las autoridades continúan con la investigación para establecer la responsabilidad de al menos otros dos implicados, quienes quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad.