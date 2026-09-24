La vallecaucana Flor Ruiz conquista el oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos Suramericanos

La vallecaucana Flor Denis Ruiz volvió a celebrar un título internacional. La atleta, oriunda de Pradera, ganó la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de registrar una marca de 62 metros y 30 centímetros.

Ruiz se quedó con el primer lugar por delante de las brasileñas Jucilene Sales y Daniella Nisimura. Sales obtuvo la medalla de plata con un lanzamiento de 54,71 metros, mientras Nisimura completó el podio con 54,69 metros.

El atletismo también dejó otro resultado para el Valle del Cauca. Ronald Grueso consiguió la medalla de bronce en la impulsión de bala, con un registro de 18 metros y 74 centímetros.

En la jornada del 23 de agosto, Colombia consiguió 19 medallas, con siete oros, ocho platas y cuatro bronces, gracias a sus resultados en disciplinas como squash, tiro con arco, taekwondo, karate, atletismo y ciclismo de pista.

Con estos resultados, la delegación colombiana ocupa la tercera posición del medallero general de los Juegos Suramericanos, con 144 medallas: 52 de oro, 52 de plata y 40 de bronce.