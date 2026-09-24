Feria ‘Cali Somos Todos’ reúne servicios para dudas de las familias damnificadas por el terremoto

Para muchas familias de Cali, la emergencia provocada por el terremoto no terminó con la evacuación de sus viviendas. Después de salir de sus hogares quedaron pendientes trámites, consultas y procesos relacionados con diferentes aspectos de su situación.

Para atender esas necesidades, la Alcaldía de Cali puso en marcha la Feria de Servicios ‘Cali Somos Todos’, dirigida a las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados, RUD.

La jornada se desarrolla hasta el 2 de octubre en el segundo piso del Centro Comercial Cosmocentro, en los antiguos locales de La 14 y La Montaña Agromercados. Allí funcionan cerca de 30 estands, con atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La feria reúne a diferentes entidades para que los damnificados puedan resolver inquietudes y recibir orientación en un mismo espacio. Entre ellas están las secretarías distritales de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Vivienda Social y Hábitat, Bienestar Social, Salud Pública y Desarrollo Económico, además de Emcali y la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano.

También participan la Registraduría Nacional del Estado Civil, ADRES, DIAN, Colpensiones y ProPacífico, junto con entidades bancarias como Banco de Occidente y Davivienda, entre otros aliados.

Así lo explicó María Isabel Barón, asesora de despacho de la Alcaldía de Cali:

“Tenemos una oferta supremamente variada, que responde a muchas de las inquietudes que nos han manifestado los damnificados en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, las aseguradoras con algunos bancos para la gente que tiene sus créditos y no sabe qué hacer. Tenemos la oferta institucional de Emcali, pues mucha gente no sabe cómo suspender los servicios cuando han sido evacuados de sus viviendas. Eso por ponerles un par de ejemplos sobre la oferta que tenemos en un solo lugar”.

Además de los servicios institucionales, el espacio cuenta con zonas de esparcimiento para los niños, con el propósito de acompañar a las familias mientras realizan sus diligencias.