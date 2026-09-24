América de Cali vuelve al triunfo y amplía su ventaja en el liderato de la Liga II-2026

América de Cali volvió al triunfo en la Liga BetPlay II-2026 y recuperó la senda de la victoria después de dos jornadas sin ganar. El equipo dirigido por David González derrotó 1-0 a Águilas Doradas este miércoles en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 12 del campeonato.

El único gol del partido llegó en el primer tiempo. Yeison Guzmán convirtió desde el punto penal y le dio al conjunto vallecaucano una ventaja que logró mantener hasta el final para quedarse con los tres puntos.

América llegaba a este compromiso después de perder 1-0 ante Deportivo Pasto y empatar 1-1 con Deportes Tolima, resultados que habían reducido su margen en la parte alta de la tabla. Con la victoria ante Águilas, volvió a ampliar la diferencia y alcanzó los 24 puntos en 11 partidos disputados.

Millonarios e Independiente Medellín aparecen como sus principales perseguidores, ambos con 19 unidades, mientras Atlético Nacional y Deportivo Cali suman 18. El equipo escarlata, además, mejoró su diferencia de gol de +15 a +16 tras ganar sin recibir anotaciones.

El siguiente compromiso del América de Cali será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Llaneros por la fecha 13 de la Liga. Allí, el líder buscará mantener la ventaja que consiguió nuevamente en la cima de la clasificación.