Doctor Krápula estrena ‘Infinito paralelo’ una apuesta poética en tiempos de algoritmos

Doctor Krápula, una de las bandas más importantes del rock en el país y en Latinoamérica, regresa con su nuevo sencillo ‘Infinito Paralelo’. Con más de 25 años de trayectoria haciendo reflexionar y bailar al continente la agrupación presentó en Lo Más Caracol los detalles de este lanzamiento que le apuesta al amor y la poesía.

Conexiones humanas

‘Infinito paralelo’, narra la historia de una pareja con una profunda conexión amorosa, que tras cruzarse en el camino anhelan encontrarse para estar juntos en un mismo tiempo y espacio. Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula contó de donde vino esa inspiración y conexión para desarrollar la canción.

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“No es exactamente una vivencia personal, sino una idea nacida de la creación colectiva de la banda. Es básicamente lo que podría hacer un amor imposible o un amor a destiempo que anhela consolidarse y volverse un infinito paralelo. Es una analogía al tiempo, al espacio”, explicó Mario Muñoz, vocalista de la agrupación.

El regreso a las raíces bogotanas

Tras explorar la grabación de sus producciones anteriores en diferentes estudios fuera de Colombia, donde concibieron con su álbum ‘Arte de Resistencia’, Doctor Krapula sintió la necesidad de volver a Bogotá. Este regreso busca reconectar con la ciudad que los vio nacer y con el público que los ha acompañado a lo largo de su carrera.

Para esta nueva etapa, la banda contó con la producción del musico y productor Juan Pablo Vega. Dicha colaboración dio como resultado un sonido movido, orgánico e instrumental, evitando al cien por ciento el uso de la inteligencia artificial.

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Este lanzamiento forma parte de la una trilogía de videos con distintas temáticas: la primera entrega se titula ‘La cumbia antifascista’ enfocada en la reflexión social y política; la segunda ‘Infinito paralelo’, entregada al amor y a la poesía; y la tercera entrega, se centrará en el amor familiar.

‘Infinito paralelo’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y en los canales oficiales de la banda.