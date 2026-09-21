La Séptima Teatro se inspiró en Hamlet para hablar de la venganza: ¿a cualquier precio?

Teatro

¿Qué pasa cuando la voz de un padre no desaparece con la muerte? ¿Qué ocurre cuando ese legado se transforma en una orden imposible de ignorar? Estas preguntas se intentan responden en la propuesta teatral “Cómo decirle que no a un padre (muerto)”, la más reciente creación del director Juan Luna con la asistencia de María Rumié y la compañía La Séptima Teatro, que llegará a la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, con funciones el 3, 4 y 5 de octubre.

La obra toma como punto de partida uno de los conflictos centrales de Hamlet, de William Shakespeare: El fantasma de su padre asesinado que le exige vengar su muerte. Distante de ser una adaptación de ese clásico, la propuesta se adentra en preguntas que siguen vigentes, según explicó Juan Luna en diálogo con LO MÁS CARACOL.

Origen

Luna contó que “Cómo decirle que no a un padre (muerto)” nació tras obtener una beca de creación de artes del Ministerio de Cultura, lo que permitió desarrollar una obra pensada para dialogar con el espacio de la Sala Fanny Mikey, reconocida por su formato de escenario en el centro o envolvente y cercano con los espectadores.

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Explica que la puesta en escena se construye desde la convergencia de diversas disciplinas. Música, video, artes visuales, diseño sonoro, actuación e instalación artística se encuentran para construir una experiencia en la que el público no se limita a observar. La intención es que cada persona recorra emocionalmente las preguntas que plantea la obra y encuentre sus propias respuestas.

Ensamble

El montaje reúne a creadores provenientes de distintas áreas artísticas, empezando por la dirección de Juan Luna, la asistencia de dirección de María Rumié, en la música el chelista Diego García, la diseñadora Mónica Bastos, la artista visual Sonia Rojas, los actores Gabriela Pedraza, Juan Manuel Barón, Juan Pablo Acosta y Hernán Caviativa, además del diseño sonoro a cargo de Julián Daza.

A este grupo se suma el coro de la Universidad de los Andes, integrado por cerca de cincuenta voces bajo la dirección de Carolina Gamboa. También forma parte del equipo el diseñador de iluminación Camilo Duarte, en una estructura de trabajo que, según su director, funciona como un gran ensamble donde cada disciplina aporta una mirada particular.

La experiencia escénica rompe con las convenciones tradicionales. Los espectadores rodearán gran parte del espacio de representación y convivirán con las imágenes, los objetos y las acciones que se desarrollan durante la función. No se trata únicamente de observar una historia, sino de habitarla.

La propuesta

La obra se refiere a asuntos estrechamente ligados a la realidad colombiana. La violencia, la búsqueda de justicia, el perdón y las consecuencias de responder a una muerte con otra muerte aparecen como temas permanentes. Para Juan Luna, el conflicto de Hamlet encuentra eco en una sociedad que ha vivido ciclos repetidos de confrontación y que sigue preguntándose cómo romper esas cadenas heredadas.

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La obra no pretende juzgar ni señalar un camino único. Busca abrir un espacio para la reflexión sobre aquellas voces familiares que continúan influyendo en las decisiones de las personas incluso después de la ausencia, indica Juan Luna.

La dramaturgia visita fragmentos del texto de Shakespeare, entra y sale de sus escenas más conocidas y las mezcla con experiencias contemporáneas. El resultado es una adaptación que acerca el clásico al lenguaje y a las preocupaciones del presente.

Tres funciones

Con una duración aproximada de una hora y media, “Cómo decirle que no a un padre (muerto)” se presenta como un mosaico de imágenes, música, interpretaciones y memorias. Tres únicas funciones permitirán al público acercarse a una propuesta que habla del dolor, de la herencia emocional y de la posibilidad de interrumpir los ciclos de violencia.

Las presentaciones serán el 3 de octubre a las 7:30 de la noche, el 4 de octubre a las 3:00 de la tarde y el 5 de octubre a las 7:30 de la noche en la Sala Fanny Mikey del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, con entrada libre previa inscripción. Una invitación a mirar de frente una pregunta incómoda y profundamente humana: cómo aprender a decir no, incluso cuando quien habla desde la memoria es un padre que ya no está