“La apuesta de Kraken es hacer música nueva”: Roxana habla del presente y futuro de la banda rockera

Música

Hablar de Kraken es referirse a una de las páginas más importantes de la historia del rock colombiano. La agrupación fundada en 1984 continúa demostrando que su música sigue vigente, aun cuando han pasado casi 10 años de la partida de su líder y voz emblemática, Elkin Ramírez, recordado por miles de seguidores como “El Titán”. Su ausencia física no ha significado el final de una historia construida durante décadas. La banda ha encontrado nuevas formas de mantener encendida una llama que sigue convocando públicos de distintas generaciones.

La llegada de Roxana Restrepo como vocalista marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la agrupación. Una tarea compleja si se tiene en cuenta la enorme huella que dejó El Titán en el rock nacional. Sin embargo, la intérprete ha asumido ese desafío con respeto y responsabilidad, entendiendo que las canciones de Kraken hacen parte de la vida de miles de personas.

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En entrevista para LO MÁS CARACOL Roxana asegura que “Se ha convertido en una bendición y en una conexión también con el público”, al referirse al proceso de interpretar un repertorio que forma parte de la memoria musical de Colombia. Más que intentar imitar una voz irrepetible, Restrepo ha apostado por construir una identidad propia dentro de la banda, manteniendo intacta la esencia que convirtió a Kraken en un referente del hard rock latinoamericano.

Poderosa voz femenina

Después de ocho años en la agrupación, Roxana Restrepo considera que el camino recorrido ha permitido consolidar una propuesta artística auténtica. Desde su llegada entendió que el objetivo no era reemplazar a Elkin Ramírez, sino aportar una mirada diferente desde su experiencia personal y artística.

La cantante destaca además el papel que puede desempeñar como referente para nuevas generaciones de mujeres interesadas en el rock. Durante las presentaciones de la banda ha visto niños y especialmente niñas que encuentran inspiración en su presencia sobre el escenario, algo que para ella tiene un significado especial.

“Nadie quiere copiar a Elkin y mucho menos yo”, afirma al explicar cómo ha construido su propia forma de interpretar los clásicos de Kraken. Esa búsqueda ha permitido que la agrupación mantenga su esencia mientras se adapta a nuevos tiempos y públicos, demostrando que un legado musical también puede evolucionar sin perder su identidad

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Paralelamente, la artista continúa desarrollando su carrera en el teatro musical, escenario donde ha construido buena parte de su trayectoria profesional. De hecho, confirmó su participación en una nueva producción de“El Mago de Oz”, una faceta que complementa su trabajo como vocalista de una de las bandas más representativas del país

Sonido sinfónico

La más reciente apuesta de la agrupación es Kraken Sinfónico, un espectáculo que une la potencia del rock con la riqueza sonora de una orquesta. El proyecto, desarrollado junto a FILMO (Film Music Orchestra), propone una nueva lectura de los grandes clásicos del grupo sin renunciar a su fuerza original.

Para Restrepo, este formato ha representado nuevos desafíos interpretativos. Algunas canciones han requerido una técnica vocal más cercana a lo lírico, explorando matices diferentes a los que habitualmente utiliza en los conciertos de rock. El resultado es una experiencia que busca acercar la obra de Kraken a nuevos públicos y ofrecer una perspectiva renovada a quienes han acompañado a la banda durante décadas.

La gira

La respuesta ha sido contundente. La presentación realizada el sábado 8 de agosto de 2026 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá agotó completamente la boletería, hecho que motivó la apertura de una segunda función el mismo día. El éxito del proyecto confirma la vigencia de una agrupación que continúa emocionando al público colombiano.

Mientras se prepara para sus próximas citas en Cali, el 17 de octubre de 2026, y en Medellín, el 24 de abril de 2027, la banda también mira hacia adelante. Tras la publicación de“Los Pasos del Titán”, el grupo trabaja en nueva música y en futuras producciones. Según Restrepo, “la apuesta de Kraken es hacer música nueva”, una declaración que demuestra que la banda no vive únicamente de la nostalgia, sino que sigue escribiendo su propia historia.

Y esa historia cobra una dimensión especial cuando se acerca una fecha significativa: el 29 de enero de 2027, día en que se cumplirán 10 años de la muerte de Elkin Ramírez. Sin embargo, como lo demuestra cada concierto, cada nueva canción y cada escenario lleno, su voz sigue retumbando. Porque Kraken continúa vigente y porque el legado de“El Titán” sigue encontrando nuevas formas de emocionar al público colombiano.