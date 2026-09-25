Perpetual Warfare celebra 20 años de historia con su regreso a Rock al Parque 2026

Uno de los festivales gratuitos más grandes de Latinoamérica alcanza tres décadas de historia con la edición número 30 de Rock al Parque en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 10, 11 y 12 de octubre, un espacio que reúne la diversidad y lo mejor de la música en vivo.

En medio de esta celebración, el metal como cada año se toma su espacio. Por eso una de las bandas a destacar es Perpetual Warfare, una agrupación bogotana conformada en el 2006 en el sur de Bogotá por un grupo de amigos. Con el tiempo la agrupación ha alcanzado importantes momentos, sirviendo como teloneros de bandas como Slayer y Megadeth, realizando giras por distintas partes del mundo.

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Aniversario 20 en Rock al Parque

Este año Perpetual Warfare, celebra sus 20 años de carrera en esta edición, su presentación será el sábado 10 de octubre en el escenario Plaza a las 07:15 de la noche. La responsabilidad de regresar a este escenario tras presentación en el 2016, Wilson Muñoz expreso en Lo Más Caracol la emoción y compromiso con el grupo y el público:

“Los preparativos de esto vienen ya desde hace unos buenos meses, unos tres meses. Tenemos un show bastante ambicioso para poderles presentar a todo el público que nos ha visto crecer, nacer y fundamentarnos”, destacó Muñoz.

‘Nihil Sumus’ si nuevo sencillo

A la par de sus presentaciones en vivo, la banda promociona su nueva canción ‘Nihil Sumus’, (Nada somos, en latín), el cual hará parte de su próximo álbum homónimo. Este trabajo marca una etapa decisiva para la banda tras firmar con el sello estadounidense M-Theory Audio.

El álbum abordará reflexiones sobre las vivencias de los últimos años, las perdidas personales y la megalomanía global.

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El 2 de octubre será el lanzamiento de su nuevo sencillo N.N y el 24 de octubre, Perpetual Warfare participará en el festival United for Thrash en Lourdes Music Hall (Bogotá), compartiendo cartel con bandas como Violator (Brasil), Tungsteno (Argentina), Fueled by Fire (EE. UU.), Sobibor y Los Denegados.