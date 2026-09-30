Ensálsate de Cali retoma su gira nacional en Bogotá con “Hechizo Caribe”

Danza

Bailar tiene que ver con el talento, práctica o disciplina que muchos envidiamos porque tenemos dos pies izquierdos, pero nunca debería ser excusa para quedarse sentado. Es parte de la invitación que trae “Ensálsate” a Bogotá, donde el próximo 3 de octubre presentará Hechizo Caribe en el Teatro Cafam, una puesta en escena que convierte los ritmos colombianos y caribeños en protagonistas y que llega después de una gira internacional por Filipinas, Tailandia, Malasia, Singapur y Corea del Sur.

Detrás del espectáculo está Mauricio Criollo, director artístico y coreógrafo de Ensálsate, quien explicó en LO MÁS CARACOL que la compañía atraviesa un momento particular. La contingencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, que afectó a Pereira, Quibdó y Cali, alteró una agenda que ya contemplaba diferentes presentaciones, entre ellas actividades relacionadas con la feria de Pereira. Frente a la situación, la prioridad ha sido proteger el trabajo de los integrantes de la compañía y encontrar en el arte y el baile una manera de sobrellevar lo sucedido.

En tarima

La dimensión de Ensálsate se entiende mejor cuando aparecen los números. El espectáculo reúne a 60 artistas además de 115 profesionales que trabajan detrás bastidores. Para sus giras la compañía realiza una selección que concentra algunos de los componentes principales del montaje. Esa será la fórmula con la que bailará en Bogotá el 3 de octubre.

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Hechizo Caribe propone un recorrido musical en el que conviven bachata, merengue, vallenato, mambo y bugalú. El montaje está organizado en tres bloques. El segundo, denominado Mi Tierra, viaja por ritmos folclóricos colombianos como la cumbia y el sanjuanero. El tercero es un homenaje a Gilberto Santa Rosa, el “Caballero de la Salsa”, antes de entrar en uno de los terrenos que mejor identifica a la agrupación: la salsa caleña y la salsa de competencia, afirmó Criollo en Caracol Radio

La pinta

Sobre el escenario, de Cafam en el sector de La Floresta de Bogotá, el ritmo cambiará y la imagen también. “Tenemos más de 500 cambios de vestuario en todo el espectáculo”, explicó Mauricio Criollo. Cada género cuenta con prendas concebidas para acompañar su identidad: hay vestuario para el mambo, la pachanga, el sanjuanero, la cumbia y las diferentes expresiones de la salsa. A esa propuesta se suman los tocados y la escenografía que acompaña el montaje.

Mover semejante producción tiene su propia coreografía fuera del escenario. Mientras el equipo humano viaja a los lugares de presentación, el vestuario y la escenografía requieren un vehículo de grandes dimensiones para ser transportados. La descripción permite hacerse una idea del engranaje que existe detrás de cada función y de todo lo que debe desplazarse antes de que suene la primera canción.

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Después de Bogotá, la compañía trabaja para recuperar la fecha de Pereira que fue cancelada a raíz del terremoto. También tiene prevista una gira por Europa, con paso por Noruega, a comienzos de noviembre. Más adelante llegará su espectáculo en el Hotel Dann, en Cali, y posteriormente la Feria de Cali, una temporada que el director considera importante para ayudar a recuperar parte de las pérdidas y contribuir a la reactivación de la ciudad

Todos a bailar

El público tampoco está condenado a mirar desde la silla. Ensálzate tiene un componente experiencial que busca convertir a los asistentes en parte de la función. Hay un momento de karaoke y otro dedicado al baile, pensado para que la gente se deje contagiar por la música y saque esos movimientos que quizá nunca se atrevería a mostrar en otro escenario

En Cali los llaman“los pasos prohibidos”, y la idea es precisamente que el público pueda sacarlos a relucir y sentirse parte del espectáculo.“Esto es lo más maravilloso que tiene Ensálzate”, aseguró Mauricio Criollo al hablar de esa interacción con los asistentes

La compañía también mantiene abierta la posibilidad de llegar a nuevas ciudades de Colombia. Según explicó su director, las personas interesadas pueden contactarla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde cuentan con personal encargado de responder. Mientras continúa la búsqueda de nuevas plazas nacionales, Ensálzate también mantiene su propósito de llevar internacionalmente“ese pedacito de Colombia a todo el mundo”.

La próxima parada será Bogotá. El 3 de octubre, Hechizo Caribe llegará al Teatro Cafam con salsa, folclor, música caribeña, escenografía y cientos de cambios de vestuario. Y allí, entre mambo, cumbia y salsa caleña, habrá espacio incluso para quienes todavía sostienen que tienen dos pies izquierdos