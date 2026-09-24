El Andrés Caicedo gótico que Sandro Romero Rey lleva al teatro con “Destinitos fatales”

Entrevista

En 2027 se cumplirán 50 años de la muerte de Andrés Caicedo y como homenaje a su memoria y su legado cultural en diciplinas como la literatura, la música y el cine, su amigo Sandro Romero Rey creo la obra de teatro “Destinitos fatales” que el 26 y 27 de septiembre se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá

En LO MÁS CARACOL hablamos con el maestro Romero Rey sobre la tras escena que hay en la creación de la obra, la inspiración para hacerla, los personajes que estarán en escena y de los actores que encarnarán las ficciones que nos dejó, como herencia infinita, Andrés Caicedo nacido el 29 de septiembre de 1951 y falleció, a los 25 años, el 4 de marzo de 1977

Maestro Sandro Romero Rey, háblenos de Destinitos Fatales

Es la obra de teatro que vamos a estrenar el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ambas funciones a las 5 de la tarde. Yo decidí ponerle ese mismo título de Destinitos Fatales en homenaje, no solamente a Andrés, sino también en homenaje a Luis Ospina, de quien se conmemoran seis años de su muerte. Entre otras cosas, el 27 de septiembre, que es el día de nuestra última función, es el día del aniversario de la muerte de Luis. Entonces hay una amalgama de destinitos fatales aquí alrededor de este espectáculo.

¿Coincidencia o se intentó que coincidiera?

Coincidencia absoluta. Usted sabe que las cosas del gótico tienen siempre su complicidad con el más allá.

Esta es una obra que tiene que ver justamente con eso que se ha dado a llamar ahora el gótico tropical. No es el Andrés Caicedo de la música, ni del rock, ni de la salsa, sino el Andrés Caicedo gótico, que es una faceta de su obra que a mí me entusiasma muchísimo. Entonces, a partir de relatos como Antígona o Noche sin Fortuna, armamos una suerte de collage donde se mezclan muchos de los relatos góticos de Andrés y hemos terminado haciendo esta obra que yo quería que fuese un espectáculo de gran formato.

No necesariamente una obra para salas de cámara, donde tradicionalmente se han presentado las obras de Andrés, sino una obra para un teatro como la Sala Grande del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que por fortuna aceptaron el proyecto y ellos son los productores del espectáculo. Y vamos a hacer estas dos primeras funciones allí, en la gran sala del Teatro Mayor. Vamos a ver qué sucede. Estamos llenos de alegría y de expectativa.

Cuando usted dice que esta obra es una farsa de terror, ¿a qué se refiere?

Es una obra que no tiene espíritu realista en ningún momento, sino que lo que nosotros concebimos desde el comienzo es que fuese como una suerte de sueño, una mezcla entre sueño y pesadilla, donde los personajes no son personajes de la realidad, sino que son personajes descompuestos. Y mezclamos el teatro con la literatura de Andrés. Casi prácticamente todos los textos son textos de Andrés, y el cine, que Andrés fue un gran cinéfilo, un amante del cine de terror y del cine fantástico en general.

Y entonces, las imágenes que están en este montaje, que las filmamos especialmente para la obra, no son prestadas de ninguna película ya hecha, sino que las hicimos especialmente. O sea que el reparto que nosotros tenemos es un reparto del teatro, actores del teatro, y el otro reparto son los que están actuando, sobre todo las que están actuando, porque hay varios homenajes femeninos allí en todas las filmaciones que hicimos especialmente para la obra.

En “Destinitos Fatales” ¿vamos a tener a un actor interpretando a Andrés Caicedo?

No, Andrés no aparece sino a través de sus personajes. Son los personajes de los cuentos que están participando y es una obra que tiene su fábula, tiene su argumento, pero en la figura de Andrés aparece su espectro. No aparece como personaje realista, digamos, ni en carne y hueso, sino más su espíritu y su alma antes que su cuerpo.

¿Cómo se hace para crear una obra de teatro para recordar a un amigo?

Pues yo tengo la fortuna, primero, de ser una persona que viene del mundo del teatro desde que era un niño. Yo he combinado más o menos las mismas actividades que Andrés desarrolló en vida, tanto el teatro como la literatura, como el cine. Y lo que yo quería era poner en escena unos textos que los conozco muy bien, porque llevo muchos años dedicado a la compilación de la obra póstuma de Andrés. De paso, te puedo comentar que Planeta Editores se ha encargado de la publicación de las obras completas, cuya curaduría hicimos con Luis Ospina y el suscrito, y ya llevamos nueve tomos.

El año próximo, que se conmemoran los 50 años de la muerte y los 50 años de la aparición de Que Vea la Música, sacaremos los últimos volúmenes para completar ya toda la obra de Andrés. Y yo creo que Andrés ya es un clásico de la literatura colombiana, que se sigue leyendo porque es un gran autor y porque es un autor que tiene una profunda conexión con los lectores, especialmente con los lectores jóvenes. Entonces hay nuevas generaciones de lectores que lo siguen buscando, que siguen entusiasmándose con el misterio de su obra, y creo que eso es lo que tratamos de homenajear y cautivar a unos lectores que puedan darse el lujo de ver en el teatro lo que soñaron a través de la lectura.

¿Por qué solamente dos funciones, maestro?

Sí, porque el formato que tiene el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo no es de temporadas largas, sino que son obras, conciertos, balés, óperas, que no se hacen más de cuatro o cinco funciones máximo. Entonces, dentro de la programación del 2026 estaban estas fechas, que las reservamos desde hace ya más de un año, año y medio

Por supuesto, la obra queremos que siga funcionando. Ya estamos en conversaciones con otras salas de Bogotá. El sueño que tengo es que para el 4 de marzo del 2027, cuando se conmemoran los 50 años de la muerte de Andrés, podamos hacer una función especial en Cali.

Vamos a ver si han quedado averiadas después del terremoto, pero parece que las salas ya están disponibles. Entonces estamos en proceso de negociación para presentarnos en el 2027 en Cali y ya hay conversadas también unas salas en Medellín. Ahí vamos poco a poco, pero la obra se va a seguir presentando. No tenemos una temporada grande todavía armada, pero saldrá, estoy casi seguro.

Dentro de la información que acompaña el anuncio de la obra de “Destinitos Fatales”, está que hay espacio para el expresionismo alemán de los años 20.

Hay una película del año 20 que se llama El gabinete del doctor Caligari, que es la gran película del expresionismo. Es una película justamente que no es realista, que sus escenografías son realidades descompuestas con un tipo de iluminación muy particular. Las actuaciones son llenas de maquillajes, son personajes muy teatrales, en el buen sentido del término. Entonces el primer detonante visual que yo tuve cuando la adaptación era hacer una especie de El gabinete del doctor Caligari en teatro y con los textos de los personajes de Caicedo.

Después se fueron colando otro tipo de imaginarios y otro tipo de estéticas del terror. Pero el punto de partida fue ese, el de las películas alrededor del grotesco y alrededor de los personajes fantasmagóricos como Nosferatu, por ejemplo, cuya primera versión es de la época del expresionismo alemán. El expresionismo alemán es un movimiento importantísimo para la historia del cine silente, del cine mudo, y de ahí se desprendieron todas las secuelas que han aparecido a lo largo de la historia del cine.

Entonces tenemos homenajes al expresionismo alemán, pero también hay homenajes a otro tipo de cine de terror.

¿Quiénes integran el elenco?

El elenco en la parte teatral son cuatro actores. Está en la parte femenina Mayra Patiño, que es una actriz con la cual yo he trabajado ya en seis montajes y que es especialista en maquillaje y efectos especiales, y le gusta muchísimo el cine de terror y el teatro.

Ha experimentado mucho, lo hemos hecho juntos, además, del terror gótico en el teatro. Ella es una de las actrices. La otra se llama Alejandra Chamorro, quien tiene un tándem estupendo con Emanuel Restrepo.

Los dos han concebido unos espectáculos teatrales alucinantes, especialmente la obra Goodbye, que es una obra que tiene que ver justamente con el suicidio. Cuando vi esa obra, los invité a participar en Destinitos Fatales y ellos inmediatamente se pegaron a este baile. Estamos muy contentos de haber creado esta pequeña familia junto con Daniel Gómez.

Daniel Gómez es un actor que trabajó varios años en el Teatro Matacandelas, justamente en otra obra de Andrés Caicedo que se llama Angelitos Empantanados, que es una obra que lleva 30 años el repertorio del Matacandelas. Entonces con los cuatro tenemos la parte, digamos, teatral de la obra. Pero en la parte cinematográfica hay otros actores, especialmente actrices como Margarita de Francisco, como Vicky Hernández, como Marilena Derin, como Alejandra Borrero.

En la parte masculina está Johan Velandia, que es un gran dramaturgo y actor, un gran amigo. Duván Gallego, compañero de muchas aventuras teatrales también. Yo estoy también actuando en esa parte cinematográfica.

En fin, hay, digamos, reparto por doble vía y todo esto está integrado dentro de la fábula que se encuentra en Destinitos Fatales.

Destinitos Fatales, 26 y 27 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en homenaje a Andrés Caicedo, de quien están por cumplirse 50 años de su fallecimiento.