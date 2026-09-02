María José de Bustos, pianista y ahora escritora de la novela “El horizonte de mi existencia”

Literatura

La pianista y gestora cultural española María José de Bustos le agregó el perfil de escritora a su carrera artística con su primera novela “El horizonte de mi existencia”. La artista española, radicada en Colombia desde 2010, llega al mundo editorial con esta obra que nace de años de observación, experiencias acumuladas y reflexiones sobre las complejidades de la condición humana.

En dialogo con LO MÁS CARACOL de CARACOL RADIO la autora explicó que la novela sigue la vida de un personaje que debe enfrentar distintas circunstancias familiares y personales hasta llegar a una etapa decisiva de la adultez, cuando se ve obligado a elegir un camino en medio de las dificultades que ha encontrado a lo largo de su existencia. El protagonista es un arquitecto uruguayo que atraviesa un proceso de duelo y que, poco a poco, intenta encontrar respuestas a los desafíos que la vida le impone.

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La elección de ese personaje, arquitecto uruguayo, no fue casual. La escritora confesó que sentía una profunda afinidad con Uruguay, país en el que ha ofrecido numerosos conciertos y donde ha pasado largas temporadas. También reconoció su interés por la arquitectura y el deseo de asumir el reto literario de construir la voz de un personaje masculino. Para ella, el protagonista debía ser, ante todo, un ciudadano del mundo, alguien capaz de recorrer distintos territorios físicos y emocionales.

Inspiración

Esta es su primera novela publicada, sin embargo, para María José de Bustos no es una actividad. Desde hace años redactaba textos breves relacionados con emociones y experiencias personales, aunque muchas veces terminaba destruyéndolos. Fue en Bogotá donde comenzó a conservar esas historias y a desarrollar proyectos narrativos de mayor alcance.

La autora asegura que gran parte de la inspiración para construir la novela proviene de las personas que ha conocido a lo largo de su trayectoria artística. Los viajes, las conversaciones y los relatos de vida que escuchó durante décadas terminaron convirtiéndose en materia prima para la ficción. Según explicó, la historia es una especie de mosaico integrado por múltiples experiencias humanas, muchas de ellas anónimas, pero profundamente significativas

También ha señalado que la obra surgió de historias reales relacionadas con la enfermedad, los desajustes emocionales y las crisis personales. Esos elementos se transformaron en una narrativa donde aparecen temas como el duelo, la salud mental y la búsqueda de sentido, asuntos que atraviesan a los personajes y que conectan con preocupaciones universales

Música

Si existe un elemento que distingue la obra de de Bustos, es la influencia directa de la música en el proceso creativo. La autora reconoce que concibe la escritura de forma similar a una composición musical. Para ella, una historia debe poseer ritmo, dirección y dinámica, del mismo modo que una pieza interpretada al piano. Cuando siente que una escena no avanza o pierde musicalidad, regresa sobre sus pasos y vuelve a escribir

La música no solo aparece en la estructura narrativa. En la novela existe un personaje coprotagonista que es violonchelista, una presencia que establece puentes entre los mundos literario y musical. Esa conexión reafirma la estrecha relación entre dos disciplinas que han acompañado a la autora durante gran parte de su vida.

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La escritora afirma que desea que los lectores se aproximen a la novela de la misma manera en que asisten a un concierto: sin ansiedad, dispuestos a dejarse llevar por la experiencia. Por eso eligió una estructura de capítulos cortos y ágiles que facilite una lectura pausada y reflexiva.

La novela

Para María José de Bustos, publicar esta obra representa la culminación de una búsqueda personal y artística. Aunque reconoce que, como ocurre con cualquier interpretación musical, nunca queda completamente satisfecha con el resultado final, también admite sentirse profundamente agradecida por la acogida que ha comenzado a recibir el libro.

La novela fue publicada por el sello Seix Barral en 2026, un hecho que la autora considera especialmente significativo, pues se trata de una editorial que siempre admiró.

Ahora, con “El horizonte de mi existencia”, la pianista abre una nueva etapa en su carrera. Una etapa donde las partituras conviven con las páginas impresas y donde la literatura se convierte en otra forma de explorar aquello que ha marcado buena parte de su trayectoria: los silencios, las emociones y la permanente necesidad de comprender la experiencia humana