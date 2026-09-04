Icónicos grabados de Goya sobre la guerra se exponen en Bogotá

Exposición

La muestra no solo representa una oportunidad excepcional para acercarse a una de las obras más influyentes de la historia del arte occidental. También se convierte en un punto de encuentro entre la memoria de los conflictos que marcaron a Europa y las reflexiones que aún atraviesan a Colombia sobre la guerra, la violencia y sus consecuencias.

Detrás de este proyecto estuvo la gestión de la maestra Doris Salcedo, creadora de Fragmentos, junto con un equipo que durante cerca de dos años trabajó para lograr que la colección completa llegara al país. El resultado es una exposición que permite contemplar reunidos los 80 grabados que integran una de las series más contundentes jamás concebidas por un artista.

Memoria

Para Andrés Felipe Suárez, coordinador de Fragmentos, la iniciativa nació de una reflexión profunda sobre el momento histórico que vive el país. La llegada de la obra coincide con la conmemoración de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, una circunstancia que impulsó la búsqueda de una exposición capaz de abrir nuevas conversaciones sobre la memoria y la violencia.

La propuesta artística plasmada en la obra de Goya y que se podrá apreciar en las paredes de Fragmentos, busca generar preguntas sobre el presente. Las imágenes creadas por el fuendetodino y aragonés hacen más de dos siglos siguen interpelando al espectador con escenas de hambre, muerte, destrucción y sufrimiento humano.

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De acuerdo por lo dicho a LO MÁS CARACOL por Andrés Felipe Suárez, coordinador artístico de Fragmentos, Lo que hace relevante esta serie es que no exalta héroes ni victorias militares. “Desastres de la guerra” expone las consecuencias devastadoras de los conflictos armados y confronta al público con una realidad incómoda: “la guerra no tiene buenos”.

Esa lectura adquiere una fuerza especial en Fragmentos, un espacio construido con armas fundidas entregadas tras el proceso de paz en Colombia. Allí, los grabados establecerán un diálogo directo con el contra monumento diseñado por la maestra colombiana Doris Salcedo, ampliando la dimensión simbólica de la muestra.

Desastres de la guerra

Conseguir la colección completa no fue una tarea sencilla. Según explicó Suárez, uno de los principales desafíos consistió en localizar una serie íntegra de los grabados, algo poco común debido a que muchas colecciones se encuentran dispersas alrededor del mundo.

La exposición que llega a Bogotá corresponde a una segunda edición realizada en 1906 por la Academia de San Fernando. Aunque los grabados fueron concebidos por Francisco de Goya durante los años de la invasión napoleónica en España, las reproducciones conocidas aparecieron tiempo después de la muerte del artista, ocurrida el 16 de abril de 1828 a la edad de 82 años.

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La importancia histórica de estas piezas es enorme. Considerado por numerosos historiadores como uno de los primeros artistas modernos, Goya transformó la manera de representar la guerra al centrar su atención en las víctimas y en la degradación humana provocada por la violencia.

En lugar de glorificar los combates, el artista retrató ejecuciones, sufrimiento y desesperación. Sus grabados muestran tanto a soldados franceses asesinando campesinos españoles como a civiles respondiendo con la misma brutalidad, una decisión que revela una postura crítica frente a cualquier forma de violencia.

El legado

La llegada de“Los Desastres de la Guerra” ha sido considerada por especialistas y gestores culturales como uno de los hechos artísticos más importantes de la década en Colombia. Incluso ha sido comparada con grandes exposiciones internacionales que han hecho historia en la capital, como la muestra de Pablo Picasso presentada en el año 2000.

La relevancia del evento también radica en que pocas veces se exhiben reunidos los 80 grabados que integran la serie. Para investigadores, estudiantes, artistas y público en general, se trata de una oportunidad extraordinaria para contemplar una obra fundamental de la historia universal del arte.

La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de enero, permitiendo que miles de visitantes recorran una serie que, más de doscientos años después de su creación, conserva intacta su capacidad de conmover y cuestionar.

Porque si algo demuestra Francisco de Goya en estas imágenes es que la guerra cambia de escenarios y protagonistas, pero sus consecuencias continúan siendo las mismas. Y justamente allí radica la vigencia de una obra que sigue preguntando al mundo, con una fuerza estremecedora, qué estamos dispuestos a aprender de los desastres que deja la violencia.