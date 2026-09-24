Jesús Soriano le apuesta a la música para encontrar el amor

Música

La cultura volverá a tomarse calles, teatros, museos, salas de exposición y espacios públicos de Medellín durante un mes completo. Entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre, la ciudad recibirá una extensa programación que reunirá a 140 organizaciones culturales, cerca de 1.900 artistas y alrededor de 170 actividades, en una apuesta que busca acercar el arte a los ciudadanos y convertirlo en parte de la vida cotidiana.

La iniciativa es liderada por la Promotora Cultural, un fondo de iniciativa privada con destinación específica para el fortalecimiento del sector cultural. La programación abarcará expresiones tan diversas como la música sinfónica, la danza, el teatro, la literatura, las artes visuales, el hip hop, el tango y las músicas tradicionales colombianas. El propósito es que habitantes y visitantes descubran una ciudad que se narra a través de sus escenarios, sus creadores y su patrimonio.

Débora Arango

Uno de los momentos más significativos de la temporada estará dedicado a Débora Arango, considerada una de las artistas más importantes del siglo XX en Colombia y América Latina. Más de ocho organizaciones culturales de la ciudad unirán esfuerzos para reconocer el legado de la pintora antioqueña mediante exposiciones, encuentros y actividades pedagógicas pensadas para reencontrar a los ciudadanos con su obra.

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El recorrido llevará por nombre “Tras las Huellas de Débora” y fue construido con el apoyo de Juan Luis Mejía, reconocido gestor cultural, exrector universitario y exministro de Cultura. La propuesta permitirá visitar distintos escenarios de la ciudad mientras se exploran momentos fundamentales de la vida y la producción artística de la maestra.

Entre las entidades que participarán en este homenaje aparecen el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedronel, , la Universidad EAFIT y la Biblioteca Pública Piloto, que aportarán miradas complementarias para contar la historia de una mujer cuya obra desafió los límites de su época.

La iniciativa también busca abrir una conversación sobre el lugar de las mujeres en la historia del arte. Los organizadores consideran necesario seguir visibilizando figuras que transformaron la cultura colombiana y acercarlas a nuevas generaciones que quizás aún no conocen la dimensión de su legado.

En las comunas

La temporada cultural no se concentrará únicamente en los grandes equipamientos culturales del centro de la ciudad. Los organizadores anunciaron presencia en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín, con programación distribuida a lo largo del territorio y una amplia estrategia de divulgación para facilitar el acceso a la información.

La apuesta contempla actividades gratuitas y otras con boletería. Cerca del 70 % de la programación será de entrada libre, mientras el porcentaje restante requerirá pago, una fórmula que busca mantener el acceso ciudadano a la cultura y, simultanemente, contribuir a la sostenibilidad de artistas, colectivos y organizaciones culturales.

La agenda incluirá espacios consolidados como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno y el Parque Explora, que inaugurará una nueva exposición temporal llamada “Perros y Gatos”. También harán parte de la programación lugares emblemáticos como el Cementerio Museo San Pedro, además de múltiples escenarios comunitarios distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

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Los organizadores insisten en que el objetivo es garantizar la cultura como un derecho. Por eso la programación fue diseñada para que las personas puedan encontrarse con actividades cerca de sus barrios, sin necesidad de desplazamientos extensos y con opciones para distintos públicos.

Actividades académicas

La oferta artística abarcará prácticamente todas las manifestaciones culturales presentes en la ciudad. Habrá conciertos, funciones de teatro, muestras de danza, recorridos patrimoniales, actividades literarias, expresiones de arte urbano y propuestas gastronómicas que conectarán tradición y creación contemporánea.

Entre los eventos destacados aparecen Filartecno, que contará con la participación de un DJ francés invitado, así como presentaciones de artistas reconocidos como Vicente García, Ed Maverick y Cimarrón. También se desarrollarán encuentros que reunirán a ganadores de importantes festivales de música tradicional colombiana.

La temporada incluirá un componente académico con conversatorios y espacios de reflexión sobre arte y patrimonio. Dentro de esa agenda se destaca el lanzamiento, el 20 de octubre, de un nuevo trabajo desarrollado por Sara Fernández, investigadora vinculada a procesos culturales de la Universidad de Antioquia.

Toda la programación podrá consultarse y actualizarse a través de los canales digitales de la Promotora Cultural, entidad que espera convertir este mes en una invitación abierta para redescubrir una ciudad que encuentra en el arte una de sus expresiones más poderosas. Durante treinta días, Medellín buscará demostrar que la cultura no es un acontecimiento aislado, sino una forma permanente de habitar y comprender la ciudad.